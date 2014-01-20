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۳۰ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۰۵

یونسی در گفتگو با مهر:

آموزش به زبان اقوام در دستور کار است

آموزش به زبان اقوام در دستور کار است

دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی گفت: آموزش به زبان مادری برای سایر زبانها از جمله مردم عرب خوزستان در دستور کار است.

حجت الاسلام و المسلین علی یونسی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز درباره تدریس به زبان مادری در میان اقوام توضیح داد: در نشست هایی که با وزیر آموزش و پرورش داشتیم قرار شد برنامه ای مدون شود تا این مسئله حل شود.

وی افزود: تدریس به زبان مادری از جمله برنامه های آموزش و پرورش است و در حال انجام تحقیقات بر روی آن هستند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی درباره شیوه اجرای این برنامه گفت: آموزش و پرورش زبان اقوام را تا مقطعی که لازم باشد برایشان تدوین می کند.

حجت الاسلام و المسلین یونسی گفت: پیگیر رسیدگی به تدریس زبان اقوام هستیم و بعد از تدوین برنامه های لازم توسط آموزش و پرورش نتیجه اعلام می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، تدریس به زبان مادری یکی از برنامه های دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی بود که پیش از این نیز به این موضوع اشاره کرده بود.

کد مطلب 2217453

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