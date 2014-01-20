آموزش به زبان اقوام در دستور کار است

حجت الاسلام و المسلین علی یونسی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز درباره تدریس به زبان مادری در میان اقوام توضیح داد: در نشست هایی که با وزیر آموزش و پرورش داشتیم قرار شد برنامه ای مدون شود تا این مسئله حل شود.



وی افزود: تدریس به زبان مادری از جمله برنامه های آموزش و پرورش است و در حال انجام تحقیقات بر روی آن هستند.



دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی درباره شیوه اجرای این برنامه گفت: آموزش و پرورش زبان اقوام را تا مقطعی که لازم باشد برایشان تدوین می کند.



حجت الاسلام و المسلین یونسی گفت: پیگیر رسیدگی به تدریس زبان اقوام هستیم و بعد از تدوین برنامه های لازم توسط آموزش و پرورش نتیجه اعلام می شود.



به گزارش خبرنگارمهر، تدریس به زبان مادری یکی از برنامه های دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی بود که پیش از این نیز به این موضوع اشاره کرده بود.