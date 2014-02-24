به گزارش خبرنگار مهر، علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی ظهر امروز دوشنبه 5 اسفند در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که نظر وی را پیرامون اظهارات اخیر وزیر اطلاعات که «در فضای امنیتی نمی‌شود کار فرهنگی کرد» جویا شد، گفت: ایشان جمله درستی گفته و این یک حرف کاملاً کارشناسی است و همه ما باید از این دیدگاه خیلی مترقیانه وزیر محترم اطلاعات، حمایت کنیم.

وزیر اسبق اطلاعات با بیان اینکه «خودِ ایشان باید فضا را مدیریت کند» تاکید کرد: وزیر اطلاعات به عنوان یک عضو موثر دولت بیش از هر کس دیگری می‌تواند این فضای فرهنگی را آماده کند و فضای امنیتی را از بین ببرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی سپس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پس از طرح لزوم آموزش زبان‌های مادری در مدارس، موضع‌گیری‌هایی از سوی اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نیز برخی فعالان حوزه زبان فارسی صورت گرفت. چه نظری درباره این اظهارات دارید؟ گفت: اتفاقاً این کار خیلی خوبی است چرا که باید دانشمندان ما بیایند در این خصوص صحبت کنند و حتی نقد بکنند. واکنش‌های سیاسی به این مسئله است که بد است و همانطور که گفتم درستش این است که فرهیختگان و دانشمندان بیایند در این باره اظهار نظر کنند و این حرف‌ها اساساً باید در مراکز علمی توسط صاحب‌نظران مورد رد و قبول و انتقاد قرار گیرد.

یونسی به این سوال خبرنگار مهر که اساساً دولت چه برنامه‌ای برای پیاده‌سازی ایده آموزش زبان‌های ماری در مدارس کشور دارد؟ گفت: وزارت آموزش و پرورش و علوم باید این مسئله را دنبال کنند. البته من بارها هم گفته‌ام که این یک خواست ملی نیست، یک خواست محدود روشنفکرانه محلی است و چنانچه آزاد هم بگذارند، تعداد کسانی که از آن استقبال می‌کنند، زیاد نیست. به نظر من حساسیت در این مورد هم که توسط موافقین و مخالفین مطرح می‌شود، حساسیت بی‌جایی است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی به این سوال خبرنگار مهر که یعنی به نظر شما کردها، آذری‌ها و بلوچ‌ها از آموزش زبان مادری خود در مدارس استقبال نخواهند کرد؟ اینگونه پاسخ داد: الان زبان کردها، آذری‌ها و بلوچ‌ها و عموم زبان‌ها به طور شبانه‌روزی در رادیو و تلویزیون دارد آموزش داده می‌شود ولی اگر لازم باشد که در مدارس هم تدریس شود، مانعی برای این کار نیست هر چند همانطور که گفتم اگر این موضوع را از آنها نظرخواهی کنید، متوجه می‌شوید که این خواست آنها نیست بلکه خواست عده معدودی افراد سیاسی است.

وی ادامه داد: این مسئله، مسئله اصلی مردم بلوچ، کردستان و آذریها و سایر زبان‌ها نیست، مسئله اصلی جریان‌های سیاسی است که این را به عنوان یک مسئله ملی دنبال می‌کنند و به نظر من وقتی ما این فرصت را در اختیار آنها بگذاریم، کاملاً بهانه را از دست آنها خارج می‌کنیم. مگر در مدارس که زبان‌های عربی و انگلیسی تدریس می‌شود، چه مشکلی ایجاد شده است؟