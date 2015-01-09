حجت‌الاسلام و المسلمین علی یونسی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که برخی صاحب‌نظران حوزه زبانشناسی معتقدند به دلیل سلطه بیش از حد زبان فارسی، دیگر گویش‌های ایرانی در حال نابود‌ی‌اند. چه نظری در این باره دارید؟، گفت: این، سلطه نیست. وقتی مهاجرت‌ها که دلیلشان معمولاً رفع نیاز به کار و تحصیل و مسائل مختلف است، صورت می‌گیرد، به طور طبیعی نسل جدیدِ گویشوران غیرفارسی‌زبان، به طور ویژه با زبان فارسی آشنا می‌شوند و با آن اُخت می‌گیرند.

وی افزود: امروزه هم می‌بینیم که تنها آثاری از زبان فارسیِ میانه به جای مانده است، در خصوص زبان فارسیِ باستان که باید گفت ما دیگر آن را تنها در کتاب‌ها می‌بینیم و این در حالی است که روزی پهنه بزرگ ایران زمین به زبان فارسیِ هخامنشی صحبت می‌کردند و این زبان، اساساً زبانُ مسلط آن دوره بود ولی امروز نمی‌توان کسی را پیدا کرد که به خوبی به این زبان تکلم کند.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با بیان اینکه این اتفاق خود به خود می‌افتد و قرآن هم می‌فرماید «لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ‏»، اضافه کرد: بالاخره هر تمدن و ملتی، یک اجل و سرانجامی دارد، زبان هم همینطور است. آن زمان، زبان مسلط جهانی، فارسی هخامنشی بوده ولی الان، زبان مسلط جهانی، انگلیسی است. ولی مطمئناً عمر این زبان هم فرا می‌رسد.

یونسی همچنین به این سوال خبرنگار مهر که آیا همچنان بر طرح چندی پیش‌تان در مورد تدریس زبان‌های محلی در مدارس کشور، پافشاری می‌کنید؟، گفت: ما مصر هستیم که آموزش زبان‌ و ادبیات محلی در مدارس و دانشگاه‌ها وجود داشته باشد. این، هم برای زبان‌های محلی لازم است هم برای زبان فارسی و ما این دو را ضد هم نمی‌دانیم و نمی‌دانم چرا بعضی‌ها از این بابت نگرانند؟

وی در ادامه با بیان اینکه حیات زبان فارسی در حفظ گویش‌های مختلف ایرانی است چرا که اینها گنجینه‌ها و ذخائری هستند که هم فرهنگ ما را حفظ کرده‌اند، هم واژگان و هم ادبیات ما را، تاکید کرد: گذشتگان حق بزرگی بر گردن ما را دارند چرا که در مقابل همه تهاجمات بزرگ تاریخی از قبیل حمله مغول، با زحمت هر چه تمامتر ایستاندند و بالاخره این میراثِ زبان فارسی را برای ما حفظ کردند.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی تاکید کرد: امروز ما افتخار می‌کنیم که به زبان فارسی و به قول حافظ، قند پارسی، حرف می‌زنیم و اینکه زبان فارسی واقعاً زبان شیرین و قشنگی است، مورد اعتراف همه گویشوران زبان فارسی و غیر فارسی مطرح می‌شود. بزرگان علم و ادب و عرفان جهان مثل مولوی که شاید بزرگتر از او کسی نباشد، برای انتقال مفاهیم بلند عرفانی از زبان فارسی استفاده کرده‌اند و این نشان می‌دهد که هیچ زبانی این قابلیت و ظرفیت را نداشته که این همه معانی بلند را به تنهایی منتقل کند.

یونسی در پایان یادآور شد: ما برای حفظ زبان فارسی باید گویش‌های ایرانی را حفظ کنیم و از آنها برای رفع نیازهای زبان فارسی استفاده کنیم. در حقیقت گویش‌های مختلفِ زبان فارسی، شعبه‌های فرهنگستان زبان فارسی در جاهای دیگر هستند.