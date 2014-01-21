درختان بلوط قربانی گرد و غبار/ جنگلهای ایلام در معرض خشکیدگی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بحث آلودگی و هوای پاک یکی از مباحث مهم امروز در کشور است چراکه در شهرهای بزرگ متاسفانه آلودگی بیش از حد هوا زندگی را برای مردم سخت کرده است.

در حال حاضر بیشتر کلانشهرهای کشور به دلیل وجود آلاینده ها که منشا فراوانی دارند از هوای سالم برخوردار نیستند و همین مسئله باعث شده بعضی بیماریها نیز در این شهرها رواج پیدا کند.

در حالی که مردم در کلانشهرها با سختی نفس می کشند، در استان کوچک ایلام به راحتی می توان هر روز هوای پاک استنشاق کرد و از صاف بودن و تمیزی هوا لذت برد.

وجود کوه ها، جنگلها، دشتها، مناطق و زیستگاه های طبیعی و... همه دست به دست هم داده که استان ایلام دارای هوایی پاک باشد.

البته گرد و غبار در طول سال چندباری هوای استان ایلام را تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که بیرون رفتن از خانه بسیار سخت می شود ولی این پدیده نشات گرفته از فعالیتهای طبیعی دیگر کشورها است هرچند باید این مسئله نیز در استان برای همیشه از بین رود.

در کنار این گرد و غبار، درختان بلوط استان ایلام هستند که گرد و غبار را جذب می کنند و مانع از آلودگی بیش از حد هوا می شوند.

در حال حاضر 640 هزار هکتار جنگل در استان ایلام وجود دارد که 90 درصد از آن درختان بلوط را تشکل می دهند، درختانی که در هر هکتار به طور سالانه 68 تن گرد و غبار جذب می کنند.

گرد و غبار مسئله ای مهم در استان ایلام

یک کارشناس مسائل آب و هوایی در استان ایلام به خبرنگار مهر گفت: گرد و غبار ذرات بسیار کوچک و سبک با قطر کمتر از پنج میکرون اطلاق می شود که در اثر فرسایش بادی و بیابان زایی توسط باد تا مسافت طولانی جابجا شده و انتقال می یابند.

محمد اکبری بیان داشت: در حال حاضر وجود چندین کانون داخلی و خارجی گرد و غبار، باعث شده استان ایلام در غربی ترین نقطه کشور تحت تاثیر این مسئله قرار گیرد و باعث خسارات جبران ناپذیری به استان نیز شده است.

این کارشناس اظهار داشت: درختان بلوط در واقع به دلیل جذب گرد و غبار قربانی می شوند و بسیاری از زیستگاه ها طبیعی و جنگلهای استان تحت تاثیر گرد و غبار قرار می گیرد.

وی افزود: علاوه بر خسارات فراوان به طبیعت استان، موجب به وجود آمدن امراض مختلف نیز شده است و مردم نیز با مشکلاتی مواجه کرده است.

اکبری تصرح کرد: پدیده گرد و غبار هم مشابه دیگر مخاطرات زیست محیطی طبیعی بوده و مقابله و مدیریت آن مانند سایر مخاطرات شامل مدیریت ریسک و مدیریت بحران است.

وی عنوان کرد: مسئله گرد و غبار در سالهای اخیر مهمترین مسئله در بخش آلودگی هوا در استان ایلام محسوب می شود که نیازمند توجه ویژه مسئولان رده بالای کشوری است.

به دلیل وجود درختان بلوط و کوه ها و به طور کلی طبیعت بکر ایلام، این استان جزو استانهای خوب کشور به لحاظ هوای پاک است.

در این استان به دلیل کم جمعیت بودن خبری از آلودگی های نشات گرفته از دود ماشین و کارخانه ها نیست و اگر عوامل طبیعی مثل گرد و غبار نباشد، هوای استان در تمام سال پاک است.

هوای پاک در این روزها که همه از آلودگی و اثرات مضر و سرطان آور بودن آن حرف می زنند نعمت بزرگی در استان ایلام به شمار می رود.

مضرات آلودگی هوا

علی رضایی کارشناس محیط زیست در این ارتباط به خبرنگار مهر اظهار داشت: آلودگی هوا موجب انواع بیماریها مانند آسم، سرطان، حساسیت های فصلی و...می شود.

وی بیان داشت: سالانه حدود سه میلیون کودک زیر پنج سال در جهان بر اثر آلودگی محیط زیست قربانی می شوند.

این کارشناس عنوان کرد: آلودگی هوا علاوه بر تاثیرات بر روی انسان باعث تخریب جنگل، مراتع و پوشش گیاهی می شود.

وی اظهار داشت: در استان ایلام در سالهای گذشته به دلیل گرد و غبار بخشی از هوای پاک طی سال از بین می رود ولی هم اکنون هوای استان در بیشتر اوقات پاک است.

وی بیان داشت: باید گفت این استان به زغم همه مشکلات خود از هوای بسیار خوبی برای زندگی کردن برخوردار است.

برنامه های محیط زیست برای هوای پاک

غلامحسین کاظمی مدیر کل محیط زیست استان در این ارتباط به خبرنگار مهر اظهار داشت: در زندگی امروزی داشتن هوای پاک یک عامل مهم محسوب می شود.

وی بیان داشت: استان ایلام به دلیل وجود طبیعت و محیط زیست بکر یکی از استانهای مساعد در زمینه هوای پاک محسوب می شود.

این مسئول بیان داشت: استان ایلام از نظر آلاینده های بزرگ و گازهای آلاینده نیز دارای کمترین حد است و تنها مشکلی که در سالهای اخیر در استان مشاهده شده بحث وجود گرد و غبار بوده است.

کاظمی بیان داشت: برای جلوگبری از پدیده گرد و غبار در استان که نشات گرفته از کشورهای همسایه است، همکاری کشور طرف مقابل ضروری است.

وی افزود: در عین حال هوای استان پاک است اما این نهاد اجرایی بر فعالیت کلیه واحدهای تولیدی در بحث آلودگی نظارت دارد.

به نظر می رسد می توان با مدیریت کردن پدیده گرد و غبار، هوای پاک را در تمام طول سال برای استان ایلام پیش بینی کرد البته به شرطی که خود مردم نیز همکاری و کمک کنند.