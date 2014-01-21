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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۰

معرفی داوران ششمین جشن داستان انقلاب/ بررسی 100 اثر در مرحله نهایی

معرفی داوران ششمین جشن داستان انقلاب/ بررسی 100 اثر در مرحله نهایی

دبیر هنری ششمین جشن داستان انقلاب با اعلام بررسی 100 داستان در مرحله نهایی جشنواره داستان انقلاب، داوران این دوره از جشنواره را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتاحی دبیر هنری ششمین جشنواره داستان انقلاب حوزه هنری از پایان داوری نهایی این جشنواره در روزهای آغازین بهمن ماه امسال خبر داد و افزود: راضیه تجار، فیروز زنوزی جلالی و محمدرضا بایرامی داوری بخش بزرگسال و خسرو باباخانی، سمیرا اصلان‌پور و مهدی كاموس داوری بخش كودك داوری نهایی ششمین جشنواره داستان انقلاب را بر عهده دارند.

وی افزود: در مرحله ابتدایی داوری این جشنواره از 400 اثر، 100 اثر به مرحله نهایی راه پیدا كرد. كه حدود 60 داستان كوتاه بزرگسال، 16 داستان بلند و رمان بزرگسال و 25 داستان كوتاه و رمان كودك و نوجوان را شامل می‌شد.

فتاحی تصریح کرد: این آثار در حال حاضر توسط كارشناسان ادبی جشنواره داوری می‌شوند و قرار است داوری آثار در ابتدای بهمن ماه امسال به پایان برسد و نشست نهایی داوران را در همان زمان برگزار كنیم.

دبیر هنری ششمین جشنواره داستان انقلاب افزود: خسرو باباخانی داور بخش اولیه را برعهده داشت و راضیه تجار، فیروز زنوزی جلالی و محمد رضا بایرامی داوران بخش بزرگسال و خسرو باباخانی، سمیرا اصلان‌پور و مهدی كاموس هم داوران بخش كودك داوری نهایی ششمین جشنواره داستان انقلاب را بر عهده دارند.

لازم به ذكر است ششمین جشنواره داستان انقلاب در دو بخش رمان (بزرگسال و كودك) و داستان كوتاه (بزرگسال و كودك) برگزار می‌شود.

جوایز این دوره از جشنواره در بخش رمان بزرگسال برای اثر برگزیده، برتر و تقدیری به ترتیب 100 میلیون ریال، 70 میلیون ریال و 50  میلیون ریال درنظر گرفته شده است و در بخش رمان نوجوان نیز به ترتیب به اثر برگزیده، برتر و تقدیری 50، 40و 30 میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.

جوایز بخش داستان كوتاه بزرگسال و نوجوان 30، 20 و 10 میلیون ریال برای آثار برگزیده، برتر و تقدیری تعیین شده است.

گفتنی است زنده یاد امیرحسین فردی موسس این جشنواره بوده و دبیری 5 دوره گذشته این جشنواره را برعهده داشته است.

کد مطلب 2218350

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