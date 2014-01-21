به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سيد يحيي صفوي ، دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا ، طي پيامي اعطاي نشان فتح يک ، از سوي فرماندهي معظم کل قوا به سردار محمد پاکپور راتبريک گفت.

متن پيام به شرح زير است:

بسمه تعالي

برادر گرامي و ارجمند سردار سرتيپ پاسدار محمد پاکپور

فرمانده محترم نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

سلام عليکم؛

اعظاي نشان "فتح يک" از سوي مقام معظم رهبري و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه اي(مدظله العالي) به آن فرمانده شجاع، انقلابي، خردمند و ولايتمدار که مايه مباهات يادگاران و حماسه سازان 8سال دفاع مقدس و مدافعان انقلاب اسلامي است را تبريک و تهنيت عرض مي نمايم.

بي شک اقتدار امروز مرهون تلاش ها و مجاهدت هاي رزمندگان اسلام درطول هشت سال دفاع مقدس است.

بي ترديد خدمات ارزشمند و نقش آفريني هاي حماسي ، خالصانه و مومنانه جنابعالي و همرزمان سلحشور و دلاورتان در دوران دفاع مقدس و در ادامه عملکرد فاخر و ماندگار نيروي زميني سپاه در مقابله با اشرار و گروهک هاي تروريستي که بسترهاي استقرار امنيت پايدار در مناطق مرزي شمال غرب و جنوب شرق کشور را رقم زده است، شايسته سپاس الهي و پاداش معنوي و نيز نماد عظمت ملت ايران و الهام بخش پاسداران و بسيجيان امت اسلام به شمار مي رود.

نوآوري و بروز رساني و تنوع خدمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به جمهوري اسلامي ايران آن را به تاثير گذارترين نهاد انقلابي تبديل کرده است. پويايي ، منحصر بفردي و قابليت تطبيق و تنظيم دکترين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با شرائط جديد صحنه هاي احتمالي جنگ آينده خصوصا جنگ هاي سايبري و جنگ اطلاعاتي و فرهنگي ، از توانمندي هاي افتخار آفرين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در برخورد با تهديدهاي احتمالي است.

استمرار موفقيت و سربلندي آن برادر عزيز و مجاهد در خدمت به قرآن و عترت پيامبراعظم(ص) و دفاع از آرامان هاي بلند امام راحل و شهيدان والامقام را تحت عنايات حضرت ولي عصر(عج) و تبعيت از فرامين و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي(مدظله العالي) از ذات اقداس احديت مسئلت مي نمايم.

دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا

سرلشکر پاسدار دکتر سيد يحيي صفوي