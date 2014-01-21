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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰

صفوی در پیام تبریک به فرمانده نیروی زمینی:

قابلیت تطبیق دکترین سپاه با شرایط جدید از توانمندی‌های سپاه است

قابلیت تطبیق دکترین سپاه با شرایط جدید از توانمندی‌های سپاه است

مشاور عالی فرماندهی کل قوا ضمن تبریک دریافت نشان فتح به سردار پاکپور، گفت : پويايي ، منحصر بفردي و قابليت تطبيق و تنظيم دکترين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با شرائط جديد صحنه هاي احتمالي جنگ آينده خصوصا جنگ هاي سايبري و جنگ اطلاعاتي و فرهنگي ، از توانمندي هاي افتخار آفرين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در برخورد با تهديدهاي احتمالي است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سيد يحيي صفوي ، دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا ، طي پيامي  اعطاي نشان  فتح يک ، از سوي فرماندهي معظم کل قوا  به سردار محمد پاکپور راتبريک گفت.

متن پيام به شرح زير است:

بسمه تعالي
برادر گرامي و ارجمند سردار سرتيپ پاسدار محمد پاکپور
فرمانده محترم نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

سلام عليکم؛
اعظاي نشان "فتح يک" از سوي مقام معظم رهبري و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه اي(مدظله العالي) به آن فرمانده شجاع، انقلابي، خردمند و ولايتمدار که مايه مباهات يادگاران و حماسه سازان 8سال دفاع مقدس و مدافعان انقلاب اسلامي است را تبريک و تهنيت عرض مي نمايم.

بي شک اقتدار امروز مرهون تلاش ها و مجاهدت هاي رزمندگان اسلام درطول هشت سال دفاع مقدس است.

بي ترديد خدمات ارزشمند و نقش آفريني هاي حماسي ، خالصانه و مومنانه جنابعالي و همرزمان سلحشور و دلاورتان در دوران دفاع مقدس و در ادامه عملکرد فاخر و ماندگار نيروي زميني سپاه در مقابله با اشرار و گروهک هاي تروريستي که بسترهاي استقرار امنيت پايدار در مناطق مرزي شمال غرب و جنوب شرق کشور را رقم زده است، شايسته سپاس الهي و پاداش معنوي و نيز نماد عظمت ملت ايران و الهام بخش پاسداران و بسيجيان امت اسلام به شمار مي رود.

نوآوري و بروز رساني و تنوع خدمات  سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به جمهوري اسلامي ايران آن را به تاثير گذارترين نهاد انقلابي تبديل کرده است. پويايي ، منحصر بفردي و قابليت تطبيق و تنظيم دکترين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با شرائط جديد صحنه هاي احتمالي جنگ آينده خصوصا جنگ هاي سايبري و جنگ اطلاعاتي  و فرهنگي ، از توانمندي هاي افتخار آفرين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در برخورد با تهديدهاي احتمالي است.

استمرار موفقيت و سربلندي آن برادر عزيز و مجاهد در خدمت به قرآن و عترت پيامبراعظم(ص) و دفاع از آرامان هاي بلند امام راحل و شهيدان والامقام را تحت عنايات حضرت ولي عصر(عج) و تبعيت از فرامين و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي(مدظله العالي) از ذات اقداس احديت مسئلت مي نمايم.

دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا
سرلشکر پاسدار دکتر سيد يحيي صفوي

کد مطلب 2218526

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