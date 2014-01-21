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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۲

تکفیریها بار دیگر حامیان مقاومت را هدف قرار دادند؛

افزایش آمار تلفات انفجارتروریستی «حاره‌حریک» بیروت به 5 شهید و 35 زخمی

افزایش آمار تلفات انفجارتروریستی «حاره‌حریک» بیروت به 5 شهید و 35 زخمی

رسانه های لبنانی از افزایش آمار شهدای انفجار تروریستی منطقه حاره حریک در جنوب بیروت به پنج نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد تعداد شهدای انفجار در خیابان العریض در حاره حریک به پنج نفر رسید.

این شبکه اعلام کرد جسد تروریست انتحاری که خودرو بمبگذاری شده را در این منطقه منفجر کرد، به طور کامل متلاشی شده است.

بر اثر این انفجار تروریستی، دست کم 35 نفر دیگر هم زخمی شده اند.

طرابلس بار دیگر ناآرام شد

از سوی دیگر پایگاه خبری النشره از بازگشت مجدد ناآرامی به شمال لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، درگیریها در محورهای البقار، جبل محسن و خیابان سوریه در شهر طرابلس از سرگرفته شده است به طوری که صدای تیراندازی شنیده می شود.

تروریستهای تکفیری چندی پیش هم یک خودرو بمبگذاری شده را در همین منطقه(حاره حریک) منفجر کرده بودند. حمله تروریستی به سفارت ایران هم چند پیش از سوی تروریستهای تکفیری مورد حمایت عربستان انجام شده بود که گروهی موسوم به عبدالله عزام مسئولیت آن را به عهده گرفته بود.
 

کد مطلب 2218610

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