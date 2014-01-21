برگزاری جشنواره تئاتر فجردر شیراز/ اجرای هشت نمایش

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: علیرغم شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که دولت را در موقعیتی ویژه قرار داده، برنامه های فرهنگی و هنری یکی پس از دیگری با قدرت و عزت انجام می گیرد.

وی با اعلام اینکه جشنواره تئاتر فجر نیز در راستای اقتدار فرهنگی و هنری برگزار می شود، خاطرنشان کرد: تئاتر می تواند محمل خوبی برای ارتقا سطح زندگی و حقوق شهروندی مورد بهره قرار گیرد، از این رو افزون بر به صحنه رفتن 6 تئاتر توسط گروه های استانی، دو نمایش صحنه ای سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در شیراز به صحنه می رود.

وی در تشریح برنامه های جشنواره تئاتر فجر در شیراز، گفت: ششم تا هشتم بهمن ماه نمایش " بیوه های غمگین سالار جنگ " به کارگردانی شهاب الدین حسین پور با بازی گلاب آدینه، شیرین بینا، حمید رحیمی و نورا هاشمی در تالار حافظ به اجرا در می آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: "بادی که تورا برد مرا خشک کرد" به کارگردانی علی نرگس نژاد با هنرنمایی بهاره رهنما و پژمان جمشیدی نیز از 9 تا 10 بهمن میهمان تالار حافظ خواهد بود.

در حالیکه تئاتر "بیوه های غمگین سالار جنگ" سال گذشته در جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفته، دیگر نمایشی که در شیراز با عنوان "بادی که تورا برد مرا خشک کرد" به صحنه می رود از جمله آثاری است که در بخش غیررقابتی سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر قرار دارد و در بخش مروری بر آثار به این جشنواره گام نهاده است.

تئاترهای استانی در قالب جشنواره بین المللی فجر قرار گرفت

مدیرکل ارشاد فارس در این نشست همچنین از اجرای یک نمایش کودک با عنوان "گاو تنبل" به کارگردانی ابراهیم برومندیان خبر داد و افزود: این نمایش از یکم تا 12 بهمن در تماشاخانه استاد هودی به صحنه می رود.

وی افزود: نمایش "هدفون" به کارگردانی سید محمد هاشم زاده نیز در قالب جشنواره تئاتر فجر در شیراز یک تا 5 بهمن در تالار استاد هودی هر روز ساعت 17 به صحنه می رود.

همتی دیگر نمایش حاضر در جشنواره را "رقص روی شطرنج" به کارگردانی مهران امین لاری عنوان کرد و افزود: این نمایش نیز اول تا پنجم بهمن در سالن استاد هودی در کنار نمایش "تو بودی؛ نه تو بودی" به کارگردانی مهران مقدر که از 6 تا 14 بهمن به صحنه می رود از دیگر آثار جشنواره ی تئاتر فجر در شیراز هستند.

مدیر ارشاد فارس ادامه داد: "راحله در این غصه غرق می شود" کاری از احسان شادمانی است که 19 تا 25 بهمن در تالار استاد هودی اجرا خواهد داشت، در کنار این "قصه پنبه ای" به کارگردانی مهدی یزدانی نیز از 12 تا 22 بهمن در تالار خورشید اداره ی ارشاد شیراز هر روز ساعت 17 به صحنه می رود.

در این نشست همچنین اعلام شد که بخشی از فعالیت جشنواره تئاتر فجر شیراز به برگزاری کارگاه های آموزشی تئاتر و هنرهای نمایشی اختصاص دارد، اما چگونگی این کارگاه ها اعلام نشد.

مدیرکل ارشاد فارس در این باره تاکید کرد: علیرغم اینکه سه نمایش را برای به صحنه رفتن در شیراز به خاطر تنگی وقت و فشردگی برنامه های گروه ها در جریان جشنواره در تهران از دست دادیم، تلاش می شود با اقدامات تازه نمایش های دیگری در شیراز به صحنه برود.

تفاهم نامه برگزاری فیلم فجر امضا شد

همتی از عقد تفاهم نامه ی برگزاری جشنواره ی فیلم فجر در شیراز نیز خبر داد و گفت: بر اساس توافقی که صورت گرفت با سازوکاری جدید فیلم های جشنواره در شیراز به اکران در می آید.

وی، خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم فجر در شیراز با مشارکت تالار حافظ و دو سینما از 15 تا 25 بهمن برگزار می شود.