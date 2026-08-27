توانمند سازی و گذار از الفبا رویکرد جدید سواد آموزی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس یحیایی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اجتماع اقتدار مردم سمنان اعلام کرد: رویکرد جدید نظام سوادآموزی کشور، با حفظ و تقویت آموزشهای پایه، بر توسعه سوادهای نوین و توانمندسازی افراد برای برخورداری از زندگی آگاهانه، مسئولانه، ایمن و مؤثر تمرکز دارد.
وی افزود: بازنگری در چارچوبهای حقوقی و اساسنامهای، توسعه سوادهای نوین، توجه به مهارت آموزی و حرکت به سمت ایجاد زیست بوم ملی یادگیری، از مهمترین محورهای این تحول به شمار میرود.
معاون سوادآموزی ادارهکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر اینکه تحول در حوزه سوادآموزی به معنای کنار گذاشتن مأموریتهای گذشته نیست، تصریح کرد: این تحول، توسعه و تعمیق مفهوم سواد و پاسخگویی به نیازهای نوپدید جامعه را دنبال میکند؛ از این رو، آموزشهای پایه همچنان جایگاه محوری خود را حفظ خواهند کرد.
یحیایی ادامه داد: در رویکرد نوین، مفهوم سواد متناسب با تحولات اجتماعی و فناوری گسترش مییابد و حوزههایی نظیر سواد مالی، رسانهای، سلامت، محیطزیست، ارتباطی و دیگر سوادهای مورد نیاز زندگی روزمره را دربر میگیرد.
وی گذار از آموزش الفبایی صرف به سمت توانمندسازی فراگیران را یکی از محورهای بنیادین این تحول دانست و توضیح داد: هدف از این رویکرد، فراهم کردن زمینه زندگی آگاهانه، مسئولانه، ایمن و اثربخش برای افراد و در نهایت، کمک به شکلگیری جامعهای یادگیرنده، توانمند و پویا است.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان سمنان، ایجاد سکوی ملی یادگیری را از دیگر محورهای مهم الگوی جدید برشمرد و بیان کرد: در این الگو، سازمان سوادآموزی صرفاً نقش ارائهدهنده مستقیم آموزش را بر عهده نخواهد داشت، بلکه مأموریت آن بیشتر در حوزههای تنظیم گری، هماهنگی، شبکه سازی، تسهیل گری و شتاب دهی به جریان یادگیری تعریف میشود.
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