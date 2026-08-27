نبرد دائمی خیر و شر؛ مقدمه ظهور و پیروزی جبهه حق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر شاهچراغی شامگاه پنجشنبه در جمع کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان، بیان کرد: اهمیت تقوا و رعایت خط قرمز های الهی در دوران آخرالزمان را ضروری است.
وی با بیان اینکه تقابل خیر و شر همیشگی و دائمی است، افزود: در این نبرد همواره جبهه حق پیروز خواهد بود.
مشاور استاندار سمنان در امور روحانیت ادامه داد: وسوسههای نفسانی، و انسانهای شیطانی در کنار وسوسه شیطان سه دشمن پیرامون ما هستند.
شاهچراغ با تأکید بر اهمیت تقوا، بیان داشت: تقوا مانند سپری است که ما را در برابر این چالشها محافظت میکند. پیامبر اکرم (ص) فرمودند که از خط قرمزهای من عبور نکنید، و این خط قرمزها همان دستورات الهی در قرآن کریم هستند.
وی با بیان اینکه امتحانات الهی میتواند در قالب مشکلات و سختیهای مختلف ظاهر شود، افزود: گاهی اوقات، احتیاجات شدید میشوند و وسوسههای شیطانی برای عبور از خط قرمزهای الهی به وجود میآیند. اما باید به یاد داشته باشیم که خداوند راههای حلال و قانونی را به ما نشان میدهد.
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