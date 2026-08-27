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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۰

نبرد دائمی خیر و شر؛ مقدمه ظهور و پیروزی جبهه حق

نبرد دائمی خیر و شر؛ مقدمه ظهور و پیروزی جبهه حق

سمنان- مشاور استاندار سمنان در امور روحانیت، نبرد خیر و شر را دائمی دانست و گفت: وسوسه‌های نفسانی و انسان‌های شیطانی در کنار وسوسه شیطان، سه دشمن پیرامون ما هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر شاهچراغی شامگاه پنجشنبه در جمع کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان، بیان کرد: اهمیت تقوا و رعایت خط قرمز های الهی در دوران آخرالزمان را ضروری است.

وی با بیان اینکه تقابل خیر و شر همیشگی و دائمی است، افزود: در این نبرد همواره جبهه حق پیروز خواهد بود.

مشاور استاندار سمنان در امور روحانیت ادامه داد: وسوسه‌های نفسانی، و انسان‌های شیطانی در کنار وسوسه شیطان سه دشمن پیرامون ما هستند.

شاهچراغ با تأکید بر اهمیت تقوا، بیان داشت: تقوا مانند سپری است که ما را در برابر این چالش‌ها محافظت می‌کند. پیامبر اکرم (ص) فرمودند که از خط قرمزهای من عبور نکنید، و این خط قرمزها همان دستورات الهی در قرآن کریم هستند.

وی با بیان اینکه امتحانات الهی می‌تواند در قالب مشکلات و سختی‌های مختلف ظاهر شود، افزود: گاهی اوقات، احتیاجات شدید می‌شوند و وسوسه‌های شیطانی برای عبور از خط قرمزهای الهی به وجود می‌آیند. اما باید به یاد داشته باشیم که خداوند راه‌های حلال و قانونی را به ما نشان می‌دهد.

کد مطلب 6929977

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