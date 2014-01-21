جواد پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: استانی مانند اصفهان با وجود این همه استعدادهای ناب ورزشی نیاز به مدیری کاربلد و دلسوز دارد.
وی با بیان اینکه مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان باید به طور کامل بومی بوده و اساس و روحیات مردم این استان را به خوبی بشناسد، اظهار داشت: احساسات نابجا، ریشهکنی ورزش اصفهان را به دنبال دارد.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان افزود: پیشکسوتان ورزش این استان، با تمام وجود حاضر به انتقال تجربیات گرانبهای خود به پرچم دار ورزش اصفهان هستند.
وی تصریح کرد: به طور حتم مدیر آینده ورزش اصفهان با بهره برداری همهجانبه از امکانات مادی و معنوی موجود میتواند ورزش این استان را بر قلههای موفقیت میخکوب کند.
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