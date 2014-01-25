به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، درحکم محمود گودرزی به محمد سلطان حسینی آمده است :نظر به تعهد و تخصص جنابعالی در امور اجرایی و ورزشی و بنا به پیشنهاد معاون محترم حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان‌ها، بدین وسیله به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان منصوب می‌شوید .

در بخشی دیگر از حکم سلطان‌حسینی آمده است: امید است بااتکال به خداوند منان و بهره‌مندی از اخلاص، تلاش و همراهی سایر کارکنان، ورزشکاران و برنامه ریزان امور جوانان استان در انجام امور موفق و منصور بوده وبا بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های مادی و معنوی استفاده از توانمندی منابع انسانی متعهد و انقلابی و همچنین حسن ارتباط با قهرمانان و صاحب نظران عرصه جوانان و امور فرهنگی و ورزشی بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شان والای مردم شریف استان فراهم شود.

به گزارش مهر، از یک ماه پیش و بعد از برکناری محمدرضا محمد جواهری، اداره‌کل ورزش و جوانان استان اصفهان بدون مدیرکل و سرپرست به کار خود مشغول بود.

محمدرضا محمدجواهری، مدیرکل سابق نزدیک به یک ماه پیش از سمت خود به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان برکنار شد.

در هفته‌های گذشته انتقادات بسیاری نسبت به عدم انتخاب مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان مطرح شده بود اما در نهایت سلطان‌حسینی به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان انتخاب شد.

سلطان‌حسینی یک چهره دانشگاهی به شمار می‌رود و باید دید در ورزش استان اصفهان چگونه عمل می‌کند.