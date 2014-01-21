محاکمه محمد مرسی به 27 بهمن موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، منابع قضایی مصر امروز اعلام کردند که محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور روز 16 فوریه (27 بهمن) به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد.

پیش از این قرار بود محمد مرسی اول فوریه ( 12) بهمن محاکمه شود. محمد مرسی که در ماه جولای 2013 توسط ارتش مصر از ریاست جمهوری برکنار شده بود با اتهامات مختلفی روبرو است که یکی از آنها همکاری اطلاعاتی با برخی کشورها و گروه ها است.

وی در پی این اتهام تهدید کرده است که در صورت محاکمه به اتهام جاسوسی همه را رسوا خواهد کرد.