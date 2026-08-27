به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ‌زنی پروژه ساماندهی ورودی شمالی شهر سرابله (حدفاصل تقاطع غیرهمسطح ۹ دی تا بلوار امام رضا(ع)با اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال و با حضور رضا دارابی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام به مناسبت هفته دولت برگزار شد.

این پروژه شامل عملیات عمرانی تعریض مسیر، اجرای پیاده‌رو، درخت‌کاری، احداث میانی، سیستم روشنایی و تعریض و اجرای پل می‌باشد که در راستای توسعه پایدار و زیباسازی شهری اجرا خواهد شد.

رضا دارابی در این مراسم با اشاره به اهمیت خدمت بهینه به مردم، اظهار داشت: از ظرفیت‌های اعتباری موجود از جمله محل اعتبارات ماده ۴۲ ارزش افزوده مالیاتی و اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای کمک به سیما و منظر شهری و رفع مشکلات سرابله استفاده خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح نقش مؤثری در بهبود منظر شهری، تسهیل تردد خودروها و افزایش ایمنی تردد شهروندان خواهد داشت و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.