به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگزنی پروژه ساماندهی ورودی شمالی شهر سرابله (حدفاصل تقاطع غیرهمسطح ۹ دی تا بلوار امام رضا(ع)با اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال و با حضور رضا دارابی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام به مناسبت هفته دولت برگزار شد.
این پروژه شامل عملیات عمرانی تعریض مسیر، اجرای پیادهرو، درختکاری، احداث میانی، سیستم روشنایی و تعریض و اجرای پل میباشد که در راستای توسعه پایدار و زیباسازی شهری اجرا خواهد شد.
رضا دارابی در این مراسم با اشاره به اهمیت خدمت بهینه به مردم، اظهار داشت: از ظرفیتهای اعتباری موجود از جمله محل اعتبارات ماده ۴۲ ارزش افزوده مالیاتی و اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریها برای کمک به سیما و منظر شهری و رفع مشکلات سرابله استفاده خواهد شد.
وی افزود: اجرای این طرح نقش مؤثری در بهبود منظر شهری، تسهیل تردد خودروها و افزایش ایمنی تردد شهروندان خواهد داشت و امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی، هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
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