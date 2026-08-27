شراره دژکام در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری و تلاش مجموعه انتقال خون استان اردبیل، در سایه حمایت‌های دولت محترم موفق شدیم به شاخص‌های مهم و ارزشمندی در حوزه خون و فرآورده‌های خونی دست یابیم.

وی افزود: از جمله این دستاوردها می‌توان به افزایش قابل‌توجه میزان خون‌گیری، تأمین کامل نیاز مراکز درمانی، و تجهیز آزمایشگاه‌ها به مدرن‌ترین تجهیزات روز دنیا اشاره کرد که هم‌اکنون فرایند آزمایش‌ها به‌صورت کاملاً اتوماتیک انجام می‌شود.

تولید فرآورده‌های نوین خونی

مدیرکل انتقال خون استان اردبیل با اشاره به رشد چشمگیر در تولید فرآورده‌های نوین خونی گفت: در این حوزه ۶۰ درصد افزایش داشته‌ایم؛ به‌ویژه در تولید گلبول‌های قرمز فشرده و پلاکت، موفق به افزایش چشمگیر تولیدات خود شده‌ایم. همچنین برای سومین سال متوالی، انتقال خون استان اردبیل در جشنواره شهید رجایی موفق به کسب رتبه برتر استانی شده است.

چالش‌های اصلی کمبود پلاکت

دژکام در ادامه با قدردانی از زحمات اهداکنندگان خون گفت: این موفقیت‌ها مرهون ایثار و همراهی اهداکنندگان گران‌قدری است که اگر یاری آن‌ها نبود، هرگز به این جایگاه نمی‌رسیدیم. در عین حال، یکی از چالش‌های اصلی ما کمبود پلاکت است؛ چراکه ماندگاری آن بسیار کوتاه بوده و نیاز به تأمین مستمر و روزانه دارد. از عموم مردم عزیز تقاضا داریم که در این زمینه یاری‌گر ما باشند.

ذخیره گلبول‌های قرمز

وی ابراز امیدواری کرد که روزی تمامی بیماران نیازمند به خون، بهبود یافته و خود نیز به جمع اهداکنندگان بپیوندند. وی در خصوص وضعیت ذخایر خونی استان گفت: در حال حاضر ذخیره گلبول‌های قرمز بین ۹ تا ۱۰ روز است و در این حوزه مشکلی نداریم؛ اما تأمین پلاکت همچنان نیازمند همکاری بیشتر مردم است.

مدیرکل انتقال خون استان اردبیل در ادامه با ارائه آماری از استقبال مردم گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، ۲۱ هزار نفر برای اهدای خون به پایگاه‌های استان مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۱۹ هزار نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.

دژکام از یک دستاورد بزرگ و بی‌سابقه دیگر نیز خبر داد و افزود: برای نخستین بار موفق شدیم برای پایگاه‌های اقماری استان، مجوز ارسال پلاسما به شرکت‌های پالایشگر را اخذ کنیم. این پلاسماها برای تولید داروهای حیاتی و بین‌المللی نظیر آلبومین، ایمونوگلوبولین وریدی (IVIG) و فاکتورهای انعقادی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، استفاده خواهد شد و پس از تولید، در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد.

وی در پایان ضمن تبریک مجدد هفته دولت به همه تلاشگران عرصه خدمت، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این مسیر، گام‌های مؤثرتری در جهت خودکفایی و ارتقای سلامت جامعه برداریم.