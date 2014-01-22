از سرگیری تیراندازیها در طرابلس/ ارتش با افراد مسلح درگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری النشره در گزارشی با اشاره به از سرگیری درگیریها در طرابلس اعلام کرد: برخی منابع از کشته شدن دو نیروی ارتش لبنان و چندین فرد مسلح در میدان ابوعلی (طرابلس) خبر می دهند.

پایگاه لبنان 24 نیز در خبری کوتاه اعلام کرد: در درگیریهای منطقه باب التبانه یک افسر و سرباز ارتش زخمی شده اند.

شبکه لبنانی او تی وی نیز اعلام کرد: افراد مسلح به سوی یکی از مقرهای ارتش لبنان در خیابان طرابلس تیراندازی کردند و ارتش نیز در پاسخ به آنها وارد درگیری شده است.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز با تایید زخمی شدن دو نیروی ارتش در درگیریهای امروز اعلام کرد، در حال حاضر درگیریها همچنان در مناطق مختلف ادامه دارد و صدای تیراندازی و انفجار از نقاط مختلف طرابلس به گوش می رسد.

ارتش لبنان نیز با ایجاد ایستهای بازرسی و عملیات گشت زنی با افرادی که اقدام به تیراندازی می کنند، وارد درگیری شده است.

بنابراین گزارش، تک تیراندازها نیز همچنان به هدف قرار دادن برخی غیر نظامیان و نیروهای ارتش ادامه می دهند و در برخی مناطق صدای تیراندازی به گوش می رسد.

جاده بین المللی میان طرابلس و منطقه عکار (منطقه اصلی حضور گروههای مسلح و افراطی) نیز همچنان مسدود است. مدارس و دانشگاههای طرابلس نیز همچنان تعطیل است و در خیابانها رفت و آمد کمی دیده می شود.