اهل سنت همواره از نام های ائمه اطهار (ع) استقبال کرده اند

ماموستا ملا محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، نامگذاری روی افراد را در زندگی و سااختن شخصیت و آینده آن ها بسیار اثرگذار دانست و گفت: بهترین نام هایی که انسان می تواند روی فرزندان خود بگذارد نام های اسلامی و قرآنی است و مسلمانان باید نسبت به آن توجه لازم را داشته باشند.

وی افزود: یکی از حقوقی که فرزندان بر والدین دارند گذاشتن نام نیک روی آنان است و خانواده ها نیز باید با درک این مسئله که نام نیکو در آینده فرزندشان بسیار اثرگذار است باید نسبت به این مهم توجه لازم را داشته باشند.

ماموستا محمدی در ادامه با ابراز تاسف از ورود نام های غربی و غیر اسلامی طی سالیان اخیر به کشور،‌ خاطرنشان کرد: الان به اسامی برمی خوریم که حتی تلفظ آن ها نیز دشوار است و معنا و مفهوم خاصی نیز ندارند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در ادامه و با تاکید بر اینکه اهل سنت همواره علاقه مند به نامگذاری فرزندان خود به اسامی اسلامی و اصیل ایرانی بوده اند، اظهار داشت: آن ها همواره از نام های ائمه اطهار(ع) نظیر "محمد، علی، زهرا، حسن و حسین" استقبال کرده و کمتر خانواده ای است که چند فرزند داشته باشند اما حداقل یکی از این اسامی در میان آن ها نباشد.

ماموستا محمدی در ادامه از مسئولین ثبت احوال خواست تا با فرهنگ سازی مناسب خانواده ها را به زیبایی نام و مفهوم اسامی اسلامی آگاه کنند تا آن ها نام فرزندان خود را از میان اسامی قرآنی انتخاب نمایند.

وی در پایان گفت: علما و روحانیون شیعه و سنی نیز باید در مجالس و محافلی که حضور می یابند نسبت به این موضوع حساسیت به خرج داده و مردم را از اهمیت نامگذاری اسلامی فرزاندشان مطلع کنند.