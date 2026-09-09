علیزاده: ۵۲۱۵ نفر در گیلان متقاضی طرح جوانی جمعیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی علیزاده صبح چهارشنبه در نشست شورای مسکن گیلان که با حضور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پروژه‌های متعددی در حوزه ساخت مسکن در استان در دست اجراست که برای تکمیل آنها نیازمند تأمین اعتبارات هستیم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح جوانی جمعیت در گیلان افزود: تاکنون ۵۲۱۵ نفر در قالب این طرح ثبت درخواست کرده‌اند که از این تعداد، ۲۴۹۹ متقاضی تأیید شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه ۸۶۶ خانوار و ۱۴۴ خانوار بنیاد مسکن مشمول این طرح شناسایی شده‌اند، گفت: این آمار با تحقق ۴۰ درصدی فرآیند مربوط به طرح جوانی جمعیت به دست آمده است.

علیزاده در ادامه با اشاره به روند شناسایی دهک‌های درآمدی بیان کرد: دهک‌های یک تا چهار تعیین تکلیف شده‌اند و این اقدام می‌تواند به شناسایی و تعیین وضعیت سایر دهک‌ها نیز کمک کند.

وی بر ضرورت تکمیل پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد تأکید کرد و گفت: برای اجرای این پروژه‌ها بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و پس از تکمیل پروژه‌های موجود، پروژه جدیدی با پیشرفت زیر ۲۰ درصد تعریف نخواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان همچنین از ثبت‌نام آفلاین کارکنان برخی دستگاه‌ها برای پروژه‌های زیر ۲۰ درصد خبر داد و افزود: تاکنون برخی نهادها از جمله دانشگاه گیلان و بنیاد ایران‌شناسی برای احداث ۱۵۰ واحد مسکونی درخواست داده‌اند، اما این افراد عضو سامانه نهضت ملی مسکن نیستند و پیگیری این موضوع نیازمند انجام مکاتبات مربوطه است.

علیزاده با اشاره به تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های مسکن در استان خاطرنشان کرد: تاکنون از محل سهم مولدسازی استان، ۱۰۳ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های مسکن تأمین شده است.