برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی در تهران/ برپایی اولین هم اندیشی فعالان آموزش فلسفه برای کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با میلاد مسعود پیامبر اکرم(ص) بیست و هفتمین کنفرانس وحدت اسلامی از 27 تا 29 دیماه با حضور هزار و 380 عالم شیعی و سنی در تهران برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری سخنرانی کرد و اختتامیه ایرن مراسم نیز در 29 دیماه در سالن اجلاس سران تهران با سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار گردید.

همزمان با برگزاری بیست و هفتمین کنفرانس جهانی وحدت اسلامی ، دو نشست «کمیته مساعی حمیده» با هدف بررسی مشکلات و بحران های کشورهای اسلامی و «کمیسیون اتحادیه جهانی زنان مسلمان» نیز برگزار شد. همچنین برپایی «جشن بزرگ پیامبر رحمت(ص)» در ایران و در برخی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی و «شب شعر نبوی» نیز از دیگر برنامه های هفته بزرگگداشت وحدت اسلامی بود.

حجت الاسلام والمسلمین اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در مراسم اختتامیه بیست و هفتمین کنفرانس وحدت اسلامی پیشنهاد تشکیل هیئتی از علمای جهان اسلام برای مذاکره با علمای کشورهای مختلف، تشکیل مرکز گفت و گو بین المذاهب، تشکیل مجمع عمومی مجمع التقریب در کشورهای مختلف را داد.

بررسی«ابعاد جامعه شناسانه و مردم‌مدارانه پروژه نذر کتاب»/ بررسی «چالش‌های پیش روی آموزش و پرورش»

گروه جامعه شناسی حوزه عمومی (مردم مدار) انجمن جامعه شناسی ایران در روز دوشنبه 30 دیماه نشست بررسی«ابعاد جامعه شناسانه و مردم مدارانه پروژه نذر کتاب» را برگزار کرد.

همچنین به همت کارگروه جامعه شناسی آموزش و پرورش، نشست «چالش‌های پیش روی آموزش و پرورش» با حضور دکتر سید یعقوب موسوی در روز دوشنبه 30 دیماه درانجمن جامعه شناسی برگزار شد.

اخلاق در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بررسی شد

اولین جلسه از سلسله نشستهای اندیشه ورزی درباره مدل اسلامی - ایرانی پیشرفت با موضوع اخلاق پیشرفت دوشنبه 30 دیماه با سخنرانی دکتر احد فرامرزقراملکی برگزار شد.

از سلسله نشستهای اندیشه ورزی درباره مدل اسلامی ـ ایرانی پیشرفت که با همكاري مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود، اولین نشست با توجه به ضرورت و اهمیت رویکرد میان رشته ای در مطالعات پیرامون الگوی بومی پیشرفت، با موضوع بررسی اخلاق پیشرفت در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در جامعه ایرانی با سخنرانی دکتر احد فرامرز قراملکی برگزار گردید.

دیدار رئيس آكادمي علوم جهان اسلام با رئيس فرهنگستان علوم

یکی دیگر از خبرهای حوزه دین و اندیشه روزهای پایانی دیماه 92 ، دیدار رئيس آكادمي علوم جهان اسلام با دکتر داوری اردکانی رئيس فرهنگستان علوم بود.دکتر عبدالسلام المجالی رئيس آكادمي علوم جهان اسلام كه سابقه دو دوره نخست وزيري و نیز سابقه وزارت بهداشت و وزارت آموزش كشور اردن را به عهده داشته است، با دکتر رضا داوری اردکانی رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در اين ديدار که دكتر حسن ظهور دبیر فرهنگستان و آیت الله دكتر سیدمصطفي محقق داماد رئیس گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم نیز حضور داشتند بر ضرورت تعامل و گفتگو پيرامون مسائل جهاني تأكيد و بر نقش آکادمیها در طرح سؤالات اساسی در نظام فکری جهانی، برای حل مشکلات موجود میان کشورها تصریح شد.

اولین جلسه هم اندیشی فعالان آموزش فلسفه برای کودکان

در روز سه شنبه اول بهمن ماه نیز اولین جلسه هم اندیشی فعالان آموزش فلسفه برای کودکان به همت مجمع عالی حکمت اسلامی و مراکز فعال در عرصه آموزش فلسفه برای کودکان برگزار شد. در اولین جلسه هم اندیشی مراکز و افراد فعال در عرصه آموزش فلسفه برای کودکان نمایندگانی از بنیاد حکمت اسلامی صدرا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بنیاد ملی نخبگان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وزارت آموزش و پرورش و شورای معاونان مجمع عالی حکمت اسلامی حضور داشتند.

بیست و نهمین سالگرد ارتحال آیت الله سیداحمد خوانساری برگزار شد

به همت سازمان بسیج اصناف کشور و اصناف و بازاریان تهران مراسم گرامیداشت بیست و نهمین سالگرد ارتحال آیت الله سیداحمد خوانساری با سخنرانی آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در روز سه شنبه اول بهمن ماه در مسجد سیدعزیزالله بازار تهران برگزار شد.

نشست «روایت تاریخ در گفتمان پسااستعماری» برگزار شد

گروه روش‌شناسی و تاریخ نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام میزگرد «روایت تاریخ در گفتمان پسااستعماری» را با حضور دکتر سید هاشم آغاجری، دکتر ابراهیم توفیق، و دکتر یعقوب موسوی در روز چهارشنبه 2 بهمن در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار کرد.

نشست مسئولان ستادی کمیته مساجد ستاد بزرگداشت دهه فجر

نشست مسئولان کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی چهارشنبه2 بهمن ماه در ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور برگزار شد.

اعلام اسامي حفاظ ممتاز قرآن

نتایج مرحله سوم هشتمین دوره اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم مشخص شد و طی آن 9 نفر موفق به کسب مدرک درجه 2 حفظ قرآن کریم شدند که طبق قانون «حافظ ممتاز» نامیده می‌شوند.