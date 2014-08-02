به گزارش خبرگزاری مهر، گروه فبک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، هفتمین نشست از سلسله نشستهای ماهانه "هم‌اندیشی مخاطبان و فعالان فلسفه برای کودکان و نوجوانان" را با موضوع: هنر در برنامه آموزش تفکر فلسفی و با سخنرانی دکتر محمدرضا سوداگر، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد کرد.



برنامه آموزش تفکر فلسفی نیازمند واسطه هایی تسهیل گر است تا امور انتزاعی را برای کودکان قابل لمس نماید لذا برای ارتباط مناسبتر با آنان، هنر مدعی این امر است. بر این مبنا هنر به عنوان یک تسهیل گر ارتباطی در برنامه آموزش تفکر فلسفی می تواند ایفای نقش نماید.

در این کارگاه سعی بر آن است تا با ارائه یک نمونه از تجربیات کارگاهی، شیوه این تسهیل گری مورد بررسی و نقد قرار گیرد. این برنامه به ترتیب در سه بخش کارگاه عملی، تبیین مبانی نظری بخش کارگاهی و نقد و بررسی کار انجام شده، با مشارکت حاضران در جلسه برگزار خواهد شد.



گروه فبک از کلیه مربیان، فعالین و علاقمندان حوزه فلسفه برای کودکان، روانشناسی، فلسفه و همچنین معلمین مدارس برای شرکت در این نشست که 4 شهریورماه از ساعت 14:30 تا 16:30 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد دعوت کرده است.



علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 88046891 - 021 الی 3 داخلی 264 و یا آدرس ایمیل fabak_g@yahoo.com تماس حاصل کنند.



این نشست در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طبقه همکف، سالن حکمت برگزار می شود.