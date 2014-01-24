انتقاد از تيم هسته اي نبايد نافي اعتماد رهبري به بچه هاي انقلاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلي احمدزاده در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته مركز شهرستان مانه و سملقان كه در محل مسجد جامع شهر آشخانه برگزار شد، با اشاره به هفته وحدت و برگزاري كنفرانس وحدت اسلامي در ايران، اظهار كرد: در این هفته علما و اندیشمندانی از جهان اسلام برای شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی به دیدار منادی وحدت، مقام معظم رهبری رفتند و در این دیدار آیت الله خامنه ای مهم ترین مساله دنیای اسلام را پرهیز از اختلاف و وحدت در مقابل دشمنان دانسته و نسبت به خطر بزرگ جریان تکفیری هشدار دادند.

او اظهار كرد: واقعیت این است که این روزها امت اسلامی به لحاظ رشد غده چرکین و خطرناک سلفی گری به شدت درگیر مصائب و مشکلات عمیق است و این جریان انحرافی با حمایت و هدایت دشمنان اسلام، شمشیر به روی پیامبر(ص) کشیده و چهره دین الهی را مکدر کرده و به مسلمان کشی مشغول است.

حجت الاسلام احمدزاده اضافه كرد: بنا به فرموده رهبر عزیز انقلاب وحدت به معناي تکیه بر مشترکات است، مشترکات زیادی داریم، میان مسلمانان مشترکات بیش از موارد اختلافی است و امروز مهم ترین مساله دنیای اسلام وحدت است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آغاز اجرای گام نخست توافق ژنو، با بيان اين كه در خصوص اجرای این توافقنامه چند دیدگاه است، گفت: دیدگاه نخست بسیار خوش بینانه است و معتقدان به آن فکر می کنند با اجرای این طرح همه مشکلات صد در صد حل خواهد شد که این چنین نیست.

به گفته حجت الاسلام احمدزاده دیدگاه دوم بدبینانه بوده و معتقدان به آن گمان مي كنند که با امضا و اجراي این توافقنامه عزت ما فروخته شده و شکوه و عظمت ملت ایران زیر پا گذاشته شده است.

او افزود: اما دیدگاه سومی هم وجود دارد و آن اين است كه ما هیچگونه نگرانی نداریم، به گفته حجت الاسلام احمدزاده ضمن اینکه ما نه دیدگاه اول و نه دیدگاه دوم را قبول داریم؛ همچنان به تیم هسته ای کشورمان اعتماد داریم.

امام جمعه آشخانه تصريح كرد: در اين راستا هر گونه انتقاد از تيم هسته اي ايران نبايد نافي اعتماد رهبري به"بچه هاي انقلاب" باشد هر چند كه ما به آمريكا هم اعتماد نداريم.

او در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس ژنو دو بدون حضور ایران، اظهار داشت: این کار گویای این است که سازمان ملل سازمانی برای ملتها نیست بلکه سازمانی برای چند دولت زیاده خواه بوده و پس گرفتن دعوت از ایران با فشار امریکا لکه ننگی بود که در دوره مسئولیت بان کی مون در کارنامه اش ثبت شد.

حجت الاسلام احمدزاده تصريح كرد: ایستادگی و مقاومت دستگاه دیپلماسی ما مورد تقدیر است چون بسیاری از نهادها و سازمانهای بین المللی تحت تاثیر لابی صهیونیستی هستند و ایران اگر در این اجلاس شرکت می کرد تبدیل به ابزاری برای پیگیری خواسته های آن ها می شد، در حالی که این یک واقعیت است که ما از تمامی کشورها و گروه های خط مقاومت حمایت می کنیم زیرا اين موضوع سیاست تغییر ناپذیر جمهوری اسلامی است.