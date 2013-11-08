ايستادگي ملت ايران نقاب ريا و تزوير را از چهره آمريكا انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلي احمدزاده در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته مركز شهرستان مانه و سملقان كه در محل مسجد جامع شهر آشخانه برگزار شد، افزود: در روز 13 آبان امسال شعار مرگ بر آمريكا و انعكاس دكترين استكبارستيزي انقلاب اسلامي و مقاومت ملت ايران در جهان فرا گير شد.

وي اظهار داشت: با گذشت 34 سال از تسخير لانه جاسوسي آمريكا در تهران، مردم جهان به ويژه سردمداران كاخ سفيد بار ديگر ديدند كه ملت ايران همچنان كوبنده و پرخروش در مقابل جنايت ها و خيانت هاي جهانخواران ايستاده و حاضر نيستند گامي به عقب بنشينند.

حجت الاسلام احمدزاده عنوان كرد: ايستادگي ملت ايران حداقل اين دستاورد را در سطح بين المللي داشت كه امروز ملت هاي جهان شاهد فروافتادن نقاب ريا و تزوير از چهره كريه آمريكا و برملا شدن اقدامات ننگين كاخ سفيد در شنود مكالمات هم پيمانان اروپايي اين كشور هستند.

وي اضافه كرد: ملت هاي جهان اكنون دريافته اند كه براي سفارت خانه هاي آمريكا در ديگر كشورها، لانه جاسوسي واژه مناسبي است و از اين پس ملت ها بايد غفلت ها و اعتمادهاي غيرهوشمندانه به آمريكا را كنار گذاشته و با سردمداران كاخ سفيد به عنوان سركردگان جاسوسي دنيا برخورد كنند.

رييس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان مانه و سملقان در ادامه با اشاره به هفته امر به معروف و نهي از منكر افزود: مردم براي گسترش فرهنگ انتقاد و نقدپذيري در جامعه وارد ميدان شوند و براي همگاني شدن آن اقدام كنند.

او تصريح كرد: دستگاه هاي اجرايي هم با حمايت از شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر، زمينه فعاليت گسترده در اين راستا را فراهم كنند.

امام جمعه آشخانه همچنين با اشاره به فرا رسيدن ماه محرم، بر انجام عزاداري هاي توام با شور و شعور و دوري از خرافه هاي مذهبي تاكيد كرد.