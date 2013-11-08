۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

حجت الاسلام احمدزاده:

ايستادگي ملت ايران نقاب ريا و تزوير را از چهره آمريكا انداخت

مانه و سملقان - خبرگزاري مهر: امام جمعه آشخانه گفت: ايستادگي ملت ايران اين دستاورد را در سطح بين المللي داشت كه امروز ملت هاي جهان شاهد فروافتادن نقاب ريا و تزوير از چهره كريه آمريكا و برملا شدن اقدامات ننگين كاخ سفيد در شنود مكالمات روساي كشورهاي ديگر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلي احمدزاده در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته مركز شهرستان مانه و سملقان كه در محل مسجد جامع شهر آشخانه برگزار شد، افزود: در روز 13 آبان امسال شعار مرگ بر آمريكا و انعكاس دكترين استكبارستيزي انقلاب اسلامي و مقاومت ملت ايران در جهان فرا گير شد.

وي اظهار داشت: با گذشت 34 سال از تسخير لانه جاسوسي آمريكا در تهران، مردم جهان به ويژه سردمداران كاخ سفيد بار ديگر ديدند كه ملت ايران همچنان كوبنده و پرخروش در مقابل جنايت ها و خيانت هاي جهانخواران ايستاده و حاضر نيستند گامي به عقب بنشينند.

حجت الاسلام احمدزاده عنوان كرد: ايستادگي ملت ايران حداقل اين دستاورد را در سطح بين المللي داشت كه امروز ملت هاي جهان شاهد فروافتادن نقاب ريا و تزوير از چهره كريه آمريكا و برملا شدن اقدامات ننگين كاخ سفيد در شنود مكالمات هم پيمانان اروپايي اين كشور هستند.

وي اضافه كرد: ملت هاي جهان اكنون دريافته اند كه براي سفارت خانه هاي آمريكا در ديگر كشورها، لانه جاسوسي واژه مناسبي است و از اين پس ملت ها بايد غفلت ها و اعتمادهاي غيرهوشمندانه به آمريكا را كنار گذاشته و با سردمداران كاخ سفيد به عنوان سركردگان جاسوسي دنيا برخورد كنند.

رييس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان مانه و سملقان در ادامه با اشاره به هفته امر به معروف و نهي از منكر افزود: مردم براي گسترش فرهنگ انتقاد و نقدپذيري در جامعه وارد ميدان شوند و براي همگاني شدن آن اقدام كنند.

او تصريح كرد: دستگاه هاي اجرايي هم با حمايت از شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر، زمينه فعاليت گسترده در اين راستا را فراهم كنند.

امام جمعه آشخانه همچنين با اشاره به فرا رسيدن ماه محرم، بر انجام عزاداري هاي توام با شور و شعور و دوري از خرافه هاي مذهبي تاكيد كرد.

 

