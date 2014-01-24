ارتقای سطح حفاظت تالابهای لرستان نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط است

محمد حسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تالاب های پلدختر اشاره کرد و اظهار داشت: حفظ تالاب های استان درگرو نگاه حمایتی ذی نفعان و تصمیم گیران است.

وی ادامه داد: در این راستا دستگاه های اجرایی نظیر استانداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنعت معدن و تجارت و دستگاه های شهرستانی و اهالی منطقه و روستانشینان و عشایر باید برای حفظ تالابها به کمک محیط زیست بیایند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان افزود: اداره کل محیط زیست استان لرستان همواره به دنبال حفظ و ارتقای سطح حفاظت تالاب های استان بوده که در این راستا شکار صید ممنوع بودن منطقه تالاب های پلدختر امسال مجدد تمدید شد.

بازگیر ادامه داد: با این حال هنوز ارتقا سطح حفاظتی و تبدیل تالابهای پلدختر به منطقه حفاظت شده هنوز عملی نشده است.

وی یادآور شد: امیدواریم که شورای عالی حفاظت محیط زیست با ارتقای سطح حفاظت تالابهای استان موافقت کند که در این راستا همکاری اداره کل منابع طبیعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لازم است.