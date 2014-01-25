سواركاري در دنيا اكنون به عنوان يك صنعت مطرح است/ رقابت های کورس سوارکاری گنبدکاووس

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاري رسمي مسابقه هاي كورس سواركاري، بيش از سه دهه در شهر گنبدكاووس سابقه دارد، اما دوران نيمه حرفه اي و آماتوري برگزاري اين مسابقه ها از سال 1380 با تاسيس شركت تعاوني اسبداران نعل طلايي تركمن استان گلستان، آغاز شده است.

ايگدري ادامه داد: ما با سختی های زیادی اين شركت را تاسيس كردیم و به مسابقه هاي سواركاري گنبد سر و سامان بخشيديم.

وی گفت: آن موقع جوايز مقام اول 2 میلیون ریال، مقام دوم 1 میلیون ریال و مقام سوم 500 هزار ریال بود و اين روند سال به سال تغيير كرد تا جايي كه امروز با اعتماد مردم نسبت به پيشبيني ها حداکثر جوايز برای مقام اول 50 میلیون ریال، مقام دوم 25 میلیون ریال و مقام سوم 12میلیون و 500 هزار ریال رسيده است که اين رشد تاثير زيادي بر كورس گنبد گذاشته است.



48 راس اسب در هفته بیست و یکم کورس سوارکاری گنبد

ایگدری در مورد هفته بیست و یکم کورس سوارکاری گنبد کاووس گفت: 48 راس اسب های شرکت کننده از نژادهای ترکمن، دوخون است که در 7 دور و در مسافت های 1000 و 1550 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: جوایز نقدی این هفته مبلغی به ارزش 435 میلیون و 750 هزار ریال بود و جمعا 2 تن و 520 کیلوگرم خوراک دام به ارزش 37 میلیون 800هزار ریال به صاحبان اسب های اول تا سوم کورس های هفتگانه اهدا شد.

ایگدری که به عنوان دبیر هیات سوارکاری استان گلستان فعالیت می کند گفت: در دور اول رد استار ، آیلا و شهاب خان و در دور دوم لرد استار، بوسی فالوس و نوند به عنوان اسب های اول تا سوم شناخته شدند.

وی از بیداد، ورگلاس و هیرو به عنوان اسب های برتر در دور سوم نام برد و افزود: در دور چهارم جان سکرت، جهان تای و اسپید خان و در دور پنجم پرایمر، نورگلستان و نبرد لرستان اول تا سوم شدند.

ایگدری اسب های برتر دور ششم را آرمان، سردار صحرا و آترینه نام برد و ادامه داد: شیکاگو ، لوکریس و لیدی اگوگ اسب های برتر دور آخر بودند.

اسب های برتر هفته بیست و دوم کورس سوارکاری گنبد

ایگدری در مورد هفته بیست و دوم کورس سوارکاری گنبد کاووس گفت: 48 راس اسب های شرکت کننده از نژادهای ترکمن، دوخون است که در 7 دور و در مسافت های 1000 و 1550 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: جوایز نقدی این هفته مبلغی به ارزش 465میلیون و 500 هزار ریال بود و جمعا 2 تن و 520 کیلوگرم خوراک دام به صاحبان اسب های اول تا سوم کورس های هفتگانه اهدا شد.

ایگدری که به عنوان دبیر هیات سوارکاری استان گلستان فعالیت می کند گفت: در دور اول برنا، پین کی و ایل شاد و در دور برکوت، لوپیتا2 و رومانتیک به عنوان اسب های اول تا سوم شناخته شدند.

وی از پرشین رزگل، ژیوانا و سردارصحرا عنوان اسب های برتر در دور سوم نام برد و افزود: در دور چهارم کبریا، فیوچر و رابین 2 و در دور پنجم ساریسا، رویال هورس و رجیانا 1 اول تا سوم شدند.

ایگدری اسب های برتر دور ششم را آنتیک، قلیچ خان و سلتیک نام برد و ادامه داد: ردبیوتی، جنیفر و ویکتور اسب های برتر دور آخر بودند.