هفت خوان مس برای بقا در لیگ/ لوکا به دنبال آتش بازی با نفت

به گزارش خبرنگار مهر، مس کرمان این روزها حال و روز خوشی ندارد و برای بقا در لیگ باید خود را به آب و آتش بزند. بعد از استعفای مظلومی و روی کار آمدن بوناچیچ هواداران کرمانی خاطرات خوبی که با این مربی کروات داشتند برایشان تداعی شد و در انتظار تکرار آن روز های خوب هستند.

با این وجود تمامی هواداران به این موضوع اشراف دارند که لوکا نمی تواند معجزه کند ولی همانگونه که خود بوناچیچ بعد از حضور در مس عنوان کرد که مس هنوز شانس بقا در لیگ دارد. وی در ادامه تاکید کرد امیدوار است با بازیکنان و مجموعه فعلی به این مهم دست یابد.

لوکا که بعد از حضورش در کرمان و بستن قرارداد بلافاصله بر سر تمرین مس رفت و کارش را شروع کرد امید دارد بار دیگر با مس نتایج خوب و قابل قبولی بگیرد و تیم را در لیگ برتر حفظ کند.

هفت خوان مس کرمان در لیگ برتر

مس کرمان برای آنکه فصل آینده هم در لیگ حضور داشته باشد هفت بازی سرنوشت ساز پیش رو دارد و باید در این هفت بازی حداکثر امتیازات را جمع آوری کند و حق هیچ اشتباهی را ندارد.

بازی هایی که شاید روی کاغذ، مس کرمان شانس چندانی برای پیروزی نداشته باشد ولی کرمانی ها ثابت کرده اند همواره در روز های سخت توانسته اند به خوبی گلیم خود را از آب بیرون بکشند.

از این هفت فینال، مس کرمان در چهار بازی میزبان است و باید به مصاف تیم های نفت تهران، استقلال تهران، سپاهان و صبا برود و در سه بازی خارج از خانه در تبریز به مصاف گسترش فولاد این شهر می رود، در شیراز در یک نبرد مرگ و زندگی رو در روی فجر قرار می گیرد و در ایستگاه آخر در رشت به دیدار داماش خواهد رفت.

بازی هایی که امتیاز گرفتن از آنها سخت است اما غیر ممکن نیست و باید به انتظار نشست و دید آیا لوکا می تواند تفکراتش را در این فرصت کم به تیم تزریق کند و مس را از سقوط نجات دهد؟!

بیگانه بودن نارنجی پوشان با پیروزی

یکی از عمده مشکلات مس کرمان در این فصل راضی بودن بازیکنان به حداقل امتیاز است و میل به بردن در تیم جایی ندارد و این مشکل از عدم پیروزی کافی نارنجی پوشان در لیگ نشأت می گیرد.

مس تنها یک برد در لیگ دارد و اگر به بازی های این تیم در مقابل حریفان نگاه کنیم متوجه می شویم این تیم برای پیروزی تلاشی نمی کند و به یک امتیاز قانع است.

اصلی ترین و شاید سخت ترین وظیفه ایی که بوناچیچ حال حاضر در مس دارد تغییر دیدگاه بازیکنان و ترغیب آنها به برد است. کاری که دو مربی پیشین مس نتوانستند انجام دهند، این فاصله و غریبه بودن با برد، مس را در قعر جدول رده بندی قرار داده است.

خوان اول؛ رویارویی با نفت تهران

در اولین بازی مس از هفتگانه اش برای بقا در لیگ باید به دیدار نفت تهران برود. شاگردان یحیی گل محمدی که جز بالا نشینان جدول هستند و در میان مدعیان صاحب نام، گوشه چشمی به قهرمانی دارند و برای آنکه از کورس مدعیان عقب نمانند برای برد پا به میدان می گذارند.

اما در این سوی میدان، مس که لوکا بوناچیچ را روی نیمکت خود می بیند هر چه در چنته دارد باید نشان دهد تا با به آتش کشیدن دروازه نفت سه امتیاز را در کرمان حفظ کند و امید هایش را برای بقا در لیگ زنده نگه دارد.

این بازی معوقه که از هفته بیست و سوم مسابقات است یکشنبه از ساعت 14 و 30 دقیقه در وزشگاه باهنر کرمان آغاز می شود.

نفت هم اکنون با 41 امتیاز در رده چهارم و مس کرمان با کسب تنها 16 امتیاز چسبیده به انتهای جدول رده بندی است.

نقش تعیین کننده مس در بالای جدول

از آنجایی که مس کرمان سه بازی از هفت گانه اش را باید با تیم های بالای جدول و مدعی قهرمانی انجام دهد، می تواند با نتیجه گیری در این دیدارها تمامی معادلات بالای جدول را به هم بزند، با این وجود مس نقش به سزایی در تعیین قهرمان لیگ و تیم های سقوط کننده دارد.

خارج از مستطیل سبز

در روزهایی که ورزش کرمان حرکت رو به رشدی ندارد و تیم های مختلف ورزشی این دیار در سطح اول کشور حضور ندارند تنها امید مردم کرمان به خصوص جوانان به تیم مس است، با حضور این تیم در لیگ برتر شور و شوقی در میان مردم کرمان ایجاد شده و حالا برای آنکه این تیم همچنان به کارش در لیگ برتر ادامه دهد نیاز به یک همبستگی واحد است.

تمام مسولین و هواداران در این هفت هفته باید دست در دست هم حمایت همه جانبه ایی را از تنها نماینده شرق کشور در لیگ انجام دهند.

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گزارش: پرویز خواجه زاده

