به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید صدرالسادات روز شنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری اختتامیه جشنواره ورزشی سربازان نیروهای مسلح اظهار داشت: این جشنواره در سال 90 در 5 رشته ورزشی و با انسجام بسیار خوبی برگزار شد. در سال 91 نیز این جشنواره در 9 رشته با حضور 85 تیم برگزار شد. در سال جاری نیز علیرغم مشکلات این جشنواره در 11 رشته با حضور 103 تیم از سه ماه قبل آغاز شده و طی ماه گذشته با برگزاری مسابقات نیمه نهایی و فینال به اتمام رسید.

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ادامه داد: 9 بهمن نفرات برتر این جشنواره در مراسم اختتامیه معرفی شده و به نفرات اول تا سوم به ترتیب 100، 70، 50 هزار تومان جایزه نقدی به همراه مرخصی تشویقی داده می شود.

وی با اعلام اینکه تلاش می کنیم تا اقدامات سربازان تنها جنبه امنیتی و دفاعی نداشته باشد افزود: هدف اصلی ما تقویت نیروها و خوشایند سازی خدمت برای سربازان است ضمن اینکه با برگزاری این جشنواره سعی کردیم استعدادهای برتر در میان سربازان شناسایی شود.

به گفته صدرالسادات، آیین نامه سرباز قهرمان نیز پس از تایید مجلس اکنون در ستاد کل نیروهای مسلح در حال تدوین است. این در حال است که سربازان قهرمان ممکن است مورد توجه هیات های ورزشی نیروهای مسلح قرار گیرند و در آنجا مشغول به فعالیت شوند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص خدمت ورزشکاران قهرمان گفت: سربازان ورزشکاری که برای تیم ملی انتخاب می شوند می توانند با هماهنگی و اعلام وزارت ورزش و فدراسیون مدت خدمت سربازی را در اردوهای تیم ملی باشند. اگر فردی در سطح تیم ملی باشد می تواند در تیمهای ورزشی یگانهای ستاد کل نیروهای مسلح خدمت خود را سپری کندو

وضعیت سربازی دورگه های تیم ملی فوتبال

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی با اشاره به آخرین وضعیت خدمت سربازی دورگه های تیم ملی فوتبال گفت: این افراد باید وضعیت خدمتشان مشخص شود و کسی که تابعیت ایران را می پذیرد باید از نظر خدمت وظیفه تعیین تکلیف شود. اگر این افراد زمانی که تابعیت یک کشور دیگر را داشته اند خدمت سربازی را انجام داده باشند دیگر نیازی به خدمت در ایران ندارند در غیر این صورت به خدمت سربازی اعزام شوند.

وی 28 اسفند را آخرین مهلت تعویض کارتهای پایان خدمت و معافیت اعلام کرد و افزود: مدت تعویض کارتهای پایان خدمت و معافیت پایان سال جاری است و تا کنون 5 میلیون نفر برای تعویض کارت مراجعه کرده اند.

صدرالسادات با اعلام اینکه 570 کارت پایان خدمت و معافیت جعلی در طرح تعویض کشف شده است تاکید کرد: کارت پایان خدمت قابل جعل نیست و اگر زمان برای تعویض کارت طولانی می شود دلیل آن زمان استعلام های انجام شده از سایر دستگاه ها و یگان های خدمتی است. 95 درصد کارت ها در کمترین زمان صادر می شوند.

وی با بیان این که افراد تا 50 سالگی در شمول خدمت وظیفه عمومی هستند افزود: دو سال خدمت سربازی، 8 سال ذخیره و احتیاط و 2 دهه به عنوان ذخیره اول و دوم باعث می شود تا افراد تا 50 سالگی در شمول قانون قرار گیرند. کسانی که متولد سال 40 به قبل هستند به طور طبیعی 50 سالشان تمام شده است و نیازی به تعویض کارت ندارند و شناسنامه آنها به منزله تعیین تکلیف است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در مورد سربازان غایب گفت: بر اساس ماده 10 این افراد از برخی خدمات محروم می شوند و با همکاری بانک مرکزی، بیمه و وزارت کار سعی کرده ایم این افراد را با توجه به وضعیتشان شناسایی کنیم ضمن این که این افراد از این خدمات محروم می شوند اما در سال آینده وضعیت شناسایی سربازان غایب منسجم تر می شود.

وی ادامه داد: 60 درصد سربازان غایب با توجه به شناسایی در سیستم و با ارسال برگه اعزام به خدمت به سربازی می آیند اما 40 درصد سربازان غایب هیچگاه به خدمت نمی آیند. البته شناسایی سربازان غایب در بخش خصوصی امکان پذیر نیست.

صدرالسادات در پایان با اعلام اینکه 24 ماهه شدن زمان خدمت وظیفه عمومی هنوز قطعی نشده است تصریح کرد: در مورد حقوق سربازان باید بگویم طبق قانون در سال آینده باید این حقوق افزایش یابد اما میزان افزایش به بودجه دولت بستگی دارد.