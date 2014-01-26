سرعت اینترنت تا دو سال دیگر 2 مگابیت می شود/ افزایش 100 برابری پهنای باند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد صبح امروز در مراسم افتتاحیه همایش رایانش ابری با اشاره به مباحث توسعه ای اقتصادی کشور از جمله توسعه کشاورزی، صنعت و اشتغال و تولید اظهار داشت: برای توسعه کشور نیازمند اصلاح نظام تولید و اشتغال و خدمات و رویکرد آن به سمت استفاده از فناوری اطلاعات هستیم؛ در همین حال بهترین حوزه‌ای که می‌تواند تولید اشتغال را با خود به همراه داشته باشد، بخش خدمات است که می‌توان آن را با استفاده از تکنولوژی بهبود داد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در سال آینده، 200 هزار فارغ‌التحصیل فناوری اطلاعات خواهیم داشت و باید برای استفاده از این نیروی کار برنامه‌ریزی کنیم اضافه کرد: برای رشد توسعه‌ باید تکنولوژی را با تعامل جهانی همراه کنیم. در تمامی رشته‌ها هر فعالیتی نیازمند جمع‌آوری و کنترل اطلاعات است و این موضوع از اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در این زمینه خبر می‌دهد.

جهانگرد با اشاره به برنامه ریزی های خرد، متوسط و کلان در بحث اشتغال گفت: سطح خرد یعنی کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، سطح متوسط یعنی توانمند‌سازی محیط کسب و کار و سطح کلان انواع طرح‌های جامع زیرساختی و طرح‌های توسعه کلان را شامل می شود که متاسفانه در چند سال گذشته جای سطح خرد و کلان با هم جابه‌جا شده و سطح کلان به فراموشی سپرده شده بود. در حقیقت مسوولان با استفاده از سطح خرد انتظار نتیجه‌گیری کلان را داشتند. به عنوان مثال وام‌هایی در سال‌های گذشته برای اشتغالزایی داده شد و نتیجه‌ی چندان مطلوبی را در بر نداشت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از سهم ناچیز ایران در سرعت انتقال دیتا اظهار داشت: در حال حاضر سرعت انتقال داده در دنیا حدود 100 ترابیت در ثانیه برآورد می شود که سهم کشور ما در این زمینه بسیار کم است؛ این درحالی که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه در خاورمیانه رتبه دوم را داشته باشیم. در همین حال باید گفت که سهم ایران از سرمایه‌های تولید‌شده در این بخش نیز در مقایسه با سایر کشور‌های پیشرفته اندک است.

وی با اشاره به اهداف برنامه پنج ساله پنجم گفت: تا پایان سال 94 باید 60 درصد خانواده‌ها و شرکت‌ها به اینترنت با سرعت حداقل دو مگابیت بر ثانیه دسترسی داشته باشند که برای رسیدن به این هدف ظرفیت پهنای باند اینترنت باید در داخل کشور تا 20 برابر حجم فعلی و در بین‌الملل تا 100 برابر رقم فعلی افزایش یابد. از این رو در دو سال آینده باید این کاستی جبران شود.

جهانگرد از مهاجرت به سمت آدرس های عددی نسخه 6 خبر داد و گفت: در دنیا به زودی تمامی دستگاه‌ها با IPv6 هویت پیدا می‌کنند. در این زمینه ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم و در این مهاجرت از ورژن 4 به ورژن 6 مشکلات زیادی خواهیم داشت، چرا که سخت‌افزار و نرم‌افزار‌های ما در این زمینه با آی.پی ورژن 6 سازگاری ندارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد رایانش ابری نیز گفت: این تکنولوژی در دنیا به شدت در حال توسعه است. در این زمینه در حال تحلیل برروی کشور‌های مختلف هستیم تا بتوانیم ساز و کار آن را با سیستم داخلی تطبیق دهیم. در این زمینه کنترل‌پذیری، دسترس‌پذیری و امنیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گفته وی سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه حمایت از بخش خصوصی است و دولت در این قلمرو باید کمترین دخالت را داشته باشد و کار را به دست بخش خصوصی بسپارد.