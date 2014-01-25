محمدرضا موفق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: نخستين سبد كالايي دولت شامل پنج قلم کالای مورد نیاز از جمله برنج، روغن، مرغ، پنیر و تخم‌مرغ تا نيمه بهمن ماه امسال در بين 230 هزار سرپرست خانوار در خراسان شمالي توزيع مي شود.

او افزود: اين سبد كالايي شامل 10 كيلوگرم برنج هندي، چهار كيلوگرم مرغ، دو بطري 810 گرمي روغن مايع، دو بسته 400 گرمي پنير و دو بسته 12 عددي تخم مرغ است كه به صورت رايگان در اختيار سرپرستان خانوار قرار مي گيرد و بابت آنها هيچ وجهي دريافت نمي شود.

به گفته موفق سبد كالايي دولت به كاركنان دولت، فرهنگيان، نيروهاي مسلح، طلاب، دانشجويان متاهل، هنرمندان، مستمري بگيران تامين اجتماعي و مددجويان بهزيستي و كميته امداد تعلق مي گيرد و توزيع آن هم از طريق شبكه هاي اسكاد(کارمندان و بازنشستگان دولتی)، اتكا(برای نیروهای مسلح و بازنشستگان)، فرهنگيان، امكان(مخصوص کارگران)، رفاه و بسيجيان صورت مي گيرد.

او اضافه كرد: دومين سبد كالايي دولت به خانواده ها نيز اسفندماه امسال توزيع مي شود.

موفق عنوان كرد: اكنون تمامي اقلام مورد نياز براي سبد كالايي سرپرستان خانوار در خراسان شمالي در استان ذخيره سازي شده و به زودي توزيع آنها در فروشگاه هاي مورد نظر آغاز مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، توزيع 230 هزار سبد كالا در خراسان شمالي در حالي است كه بهمن حاج‌علی، مدیر اجرایی طرح سبد کالای دولت گفت: با هماهنگی‌هایی که با تمام دستگاه‌های مربوطه انجام شد، مشمولان این طرح همپوشانی نخواهند داشت و خانوارهایی که دو یا چند نفر کارمند، یا کارگر دارند، یک سبد کالا خواهند گرفت.

او در مورد شناسایی سرپرستان خانوار نيز اظهار كرد: براساس جامعه هدف، همه کدهای ملی این افراد دریافت شده و قرار است بر مبنای آن سرپرستان خانوار مشخص شوند و سپس کارت‌های هدفمندی آنها برای دریافت سبد کالا فعال شود.

حاج علي تصريح كرد: پولی در کارت‌های هدفمندی سرپرستان خانوار واریز نمی‌شود بلکه پس از شناسایی سرپرستان، از طریق پیامک شرکت‌های ایرانسل و همراه اول به سرپرستان خانوار اعلام می‌شود که می‌توانید برای دریافت سبد کالا اقدام کنید و مشمولان می‌توانند با ارسال کد ملی خود به شماره پیش‌بینی شده که بعدا اعلام می شود، از این موضوع مطلع شوند.

او اضافه كرد: در کارت‌های هدفمندی یارانه‌های سرپرستان خانوار فایلی باز خواهد شد که نشان می‌دهد این فرد می‌تواند سبد کالا را دریافت کند.

در اين ميان رئیس پلیس فتا خراسان شمالی هم در مورد كلاه برداري هاي سبد كالاي دولت هشدار داده و از شهروندان خواسته تا از ثبت نام در سايت هاي اينترنتي براي دريافت سبد كالا خودداري كنند.

سرگرد سهیل خاکشور اظهار كرد: با توجه به توزيع سبد كالا از سوي دولت، به تازگی افرادی سودجو و فرصت طلب از طریق فریب افکار عمومی و تبلیغات محیطی و اینترنتی قصد کلاهبرداری از شهروندان را دارند به گونه اي كه این افراد با استفاده از عناوین فریبنده مانند دریافت وجه جهت تحویل سبد کالا به درب منزل و قرار دادن شماره حساب و آدرس‌های جعلی اقدام به ثبت نام افراد برای دریافت سبد کالای رایگان می‌کنند.

او تصريح كرد: این سبد کالا کاملا رایگان و با برنامه‌ریزی قبلی بوده و نیازی به ثبت نام در هیچ سایت یا فروشگاهی نیست و دریافت هر گونه وجهی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا واحدهای توزیع کننده ممنوع است.