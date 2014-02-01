13 هزار مجوز مشاغل خانگی در خراسان شمالی صادر شد

محمدرضا موفق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون افزون بر 13 هزار مجوز مشاغل خانگی در خراسان شمالی صادر شده که از این تعداد 9 هزار و 911 مجوز مربوط به بانوان بوده است.

وی با بیان این که این میزان حدود 76 درصد از مجوزهای صادر شده در بخش مشاغل خانگی را شامل می شود، افزود: از تعداد کل طرح های ارائه شده برای مشاغل خانگی در استان برای 959 طرح تسهیلات اعطا شده که از این تعداد هم 700 طرح مربوط به زنان بود.

به گفته موفق امسال در مجموع 41 هزار و 706 میلیون ریال تسهیلات برای 959 طرح مشاغل خانگی در خراسان شمالی اعطا شده که از این میزان 31 هزار میلیون ریال به 700 طرح مشاغل خانگی بانوان استان اختصاص داشته است.

وی در ادامه اظهار داشت: پارسال چهار هزار و 82 شغل خانگی با تسهیلاتی به میزان 150 میلیارد ریال در خراسان شمالی ایجاد شده بود که بیش از 75 درصد این تعداد مربوط به اشتغال آفرینی بانوان بود.

این مسئول افزود: در سال 91 خراسان شمالی در زمینه ایجاد اشتغال خانگی رتبه سیزدهم کشور را کسب کرد اما امید می رود این رتبه در سال جاری به صورت چشمگیری ارتقا یابد.

وی با بیان این که بر اساس آمار اکنون حدود 25 درصد از کارآفرینان خراسان شمالی بانوان هستند، اظهار کرد: همچنین اکنون در این استان 13 نفر کارآفرین برتر خانم وجود دارد.

موفق اضافه کرد: از جمله کارآفرینان زن برتر خراسان شمالی معصومه ذوالفقاری با طرح گلیم بافی و 52 نفر شاغل، افسانه ملکی با طرح تولید لباس محلی و 20 نفر شاغل و منظر رمضانی با طرح تولید پوشاک و 15 نفر شاغل برخی از کارآفرینان برتر زن استان محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 90 خراسان شمالی 867 هزار نفر جمعیت دارد که بیش از 49 درصد آن را بانوان تشکیل داده اند.