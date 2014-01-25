از توقف ساخت سد گیوی ممانعت خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جعفری ظهر شنبه در بازدید از روند اجرایی این پروژه تصریح کرد: به دلیل ضرورت اجرای این طرح از توقف در روند ساخت این سد با جدیت ممانعت خواهد شد.

وی با بیان اینکه سد گیوی از جمله ملزومات آبرسانی به دو شهرستان کوثر و خلخال محسوب می شود، اضافه کرد: این در حالی است که پروسه طولانی شدن تکمیل این سد موجب شده توسعه این دو شهرستان با تاخیر قابل توجهی مواجه شود.

به گفته جعفری این سد از بزرگترین سدهای استان است که با اتمام احداث آن 76 میلیون متر مکعب آب پشت آن ذخیره می شود.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این پروژه از پروژه های مهر ماندگار است که با تکمیل و بهره برداری کامل از آن حدود 10 هزار هکتار از اراضی دیم منطقه تبدیل به اراضی آبی خواهد شد.

وی تاکید کرد: جذب اعتبارات لازم برای تکمیل این سد توسط نمایندگان استانی در دستور کار قرار گرفته و برنامه آبگیری آن برای سال جاری پیش بینی شده است.