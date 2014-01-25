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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

فیلم بزرگداشت «جهانگیر میرشکاری» جلوی دوربین رفت

فیلم بزرگداشت «جهانگیر میرشکاری» جلوی دوربین رفت

ساخت فیلم بزرگداشت «جهانگیر میرشکاری» در جشنواره فیلم فجر توسط میثم میرزایی کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال و در آیین افتتاحیه جشنواره فیلم فجر برای مهدی هاشمی، هما روستا و جهانگیر میرشکاری مراسم بزرگداشت برگزار می شود که فیلم مربوط به جهانگیر میرشکاری را میثم میرزایی کارگردان جوان سینما کارگردانی می‌کند.

جهانگیر میرشکاری صدابردار و صداگذار پیشکسوت سینمای ایران جز پیشگامان صدابرداری سر صحنه در سینمای ایران است و تا کنون با کارگردانان به نامی چون بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی و عباس کیارستمی همکاری داشته است.

به گفته میثم میرزایی از چند روز پیش ضبط فیلم بزرگداشت آغاز شده و قرار است در این کلیپ همکاران و کارگردانان شاخصی که میرشکاری با آنها همکاری داشته به صحبت درباره این صدابردار و صداگذار شناخته شده بنشینند.

میثم میرزایی تاکنون ساخت چند مستند، فیلم کوتاه و ویدئو کلیپ را بر عهده داشته است. عوامل سازنده این کلیپ بزرگداشت عبارتند از تصویر: محمد عاشقی، صدا: علی علوی، مشاور هنری: شهاب نجفی، هماهنگی: مروارید صیاد، دستیارتصویر: مهدی قاسمی، ویدیو گرافیک: فرهاد فرهنگ.

کد مطلب 2221304

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