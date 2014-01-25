فیلم بزرگداشت «جهانگیر میرشکاری» جلوی دوربین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال و در آیین افتتاحیه جشنواره فیلم فجر برای مهدی هاشمی، هما روستا و جهانگیر میرشکاری مراسم بزرگداشت برگزار می شود که فیلم مربوط به جهانگیر میرشکاری را میثم میرزایی کارگردان جوان سینما کارگردانی می‌کند.

جهانگیر میرشکاری صدابردار و صداگذار پیشکسوت سینمای ایران جز پیشگامان صدابرداری سر صحنه در سینمای ایران است و تا کنون با کارگردانان به نامی چون بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی و عباس کیارستمی همکاری داشته است.

به گفته میثم میرزایی از چند روز پیش ضبط فیلم بزرگداشت آغاز شده و قرار است در این کلیپ همکاران و کارگردانان شاخصی که میرشکاری با آنها همکاری داشته به صحبت درباره این صدابردار و صداگذار شناخته شده بنشینند.

میثم میرزایی تاکنون ساخت چند مستند، فیلم کوتاه و ویدئو کلیپ را بر عهده داشته است. عوامل سازنده این کلیپ بزرگداشت عبارتند از تصویر: محمد عاشقی، صدا: علی علوی، مشاور هنری: شهاب نجفی، هماهنگی: مروارید صیاد، دستیارتصویر: مهدی قاسمی، ویدیو گرافیک: فرهاد فرهنگ.