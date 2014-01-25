به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال علاقمندان از پیش فروش بلیت های جشنواره، تحویل بلیت ها از ساعات ابتدایی صبح امروز آغاز شده و به نظر می رسد تا پاسی از شب ادامه داشته باشد.

علاقمندان می توانند بلیت های خود را امروز و روزهای ششم و هفتم بهمن ماه از ساعت ۹ صبح الی ۱۹ شب در محل پردیس سینمایی ملت تحویل گیرند.

جشنواره فیلم فجر از 12 بهمن در تهران و شهرستان‌ها کار خود را آغاز می‌کند و در این رویداد سینمایی بیش از 50 فیلم بلند داستانی در بخش‌های مختلف به نمایش درمی‌آید. این جشنواره همچنین در بخش مستند میزبان 22 اثر است.