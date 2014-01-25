شرایط برای تولید محصولاتی با برند پرتغال در قزوین فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی هیئت پرتغالی با تجار و بازرگانان استان قزوین عصر شنبه با حضور مجید برزگر معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت، عبدالقهار ناصحی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، نیما بصیری نائب رئیس اول اتاق بازرگانی قزوین در سالن قائم شهرداری برگزار شد.



علیرضا کشاورز قاسمی در این نشست گفت: از شهرداری قزوین که زمینه سفر هیئت تجاری از کشور پرتغال به استان را فراهم کرده اند تشکر می کنیم وامیدواریم زمینه سرمایه گذاری های مشترک فراهم شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین تصریح کرد: تفاوت وظایف و اختیارات شهرداری در پرتغال و ایران بسیار است و در این کشور حوزه گردشگری، صنعت، کشاورزی و تجارت هم توسط شهرداری ها انجام می شود لذا در نشست این هیئت از تجار قزوینی هم دعوت کردیم تا با گفتگوی رو در رو زمینه فعالیتهای مشترک را بررسی کنند.



کشاورز قاسمی بیان کرد: مسئولیت نشست های تجاری در این سفر بر عهده اتاق بازرگاین قزوین است و فعالان حوزه بسته بندی و صنعت استان برای تبادل نظر حاضر هستند.



وی یادآورشد: با توجه به منطقه سوق الجیشی ایران و بازار بزرگ مصرف در این کشور زمینه رقابتی سودآور برای شرکتهای خارجی در ایران و استان قزوین فراهم است که از بازرگانان و سرمایه گذاران پرتغالی و قزوینی انتظار داریم از این فرصت مناسب دو سویه بخوبی استفاده کنند تا شاید به تفاهم برسیم.

سرمایه گذاری 22 شرکت خارجی در قزوین



مشاور اقتصادی استاندار قزوین اظهارداشت: با حمایت های خوب دولتی و ایجاد بستر و زیرساخت های لازم تاکنون 22 شرکت بزرگ خارجی از جمله نستله با برند جهانی در استان حضور یافته و فعالیت می کنند که این شرایط برای هیئت پرتغالی فرصت مناسبی است تا پس از بررسی ظرفیت و توانمندی ها علاقمندی خود در موضوعات مشترک را اعلام کند.



کشاورز قاسمی تصریح کرد: تجار قزوینی هم می توانند از برند خوبی که پرتغال در برخی محصولات دارد استفاده کنند و با تولید مشترک در تولید کالاهای مورد نیاز بازار در توسعه مناسبات بازرگانی اقدام کنند.



وی یادآورشد: اتاق بازرگانی قزوین بر اساس وظایف ذاتی خود آماده همه گونه همکاری با تجار پرتغال است تا از ظرفیت های دو طرف برای گسترش صادرات و واردات و اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری استفاده شود.

در ادامه تجار قزوین و پرتغال با تشکیل چهار گروه تخصصی در حوزه های بسته بندی، صنایع غذایی، سرمایه گذاری در حال گفتگوی رو در رو برای بررسی شرایط تفاهم هستند.

