شوراهای شهر و روستا مصوبات زیست محیطی را اجرا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر شنبه در همایش مشترک شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان افزود: شوراها با مشارکت در تصمیم گیری های سازنده زمینه شکوفایی و موفقیت نظام جمهوری اسلامی را فراهم می کنند.

وی توجه به آینده نگری و رعایت معماری اسلامی را از وظایف شوراها بر شمرد و گفت: شوراهای شهر وروستا باید با کمترین هزینه، بیشترین بازدهی را برای خدمت به مردم داشته باشند.

استاندار مرکزی نقش شوراها در عمران و آبادانی شهرها را مهم خواند و گفت: شوراها با انتخاب شهرداران توانمند و با برنامه و تلاش زمینه رضایت مندی مردم در جامعه را گسترش دهند.

شهر باید محل امن و آرامی برای زندگی شهروندان باشد

محمد حسین مقیمی با بیان اینکه یکی از مهمترین ارکان های حکومت اسلامی مشارکت مردم در تصمیم سازی هاست افزود: شوراهای شهر و روستا تجلی خودباوری ملت ایران هستند که اساس نظام اسلامی نیز بر پایه مشارکت همه جانبه و فعال مردم بنیان شده است.

وی ادامه داد: شهر می بایست محل امن و آرامی برای زندگی شهروندان باشد و شهرداری ها موظفند که علاوه بر سلامت جسم و توسعه آبادانی شهر، به سلامت روح و ایجاد آرامش فکری و ذهنی مردم نیز توجه نمایند.

مقیمی افزود: توجه به مبلمان شهری و کاهش آلودگی های بصری، نقش مهمی در ایجاد آرامش ذهنی شهروندان و همچنین کاهش درگیریها و آسیب های اجتماعی ایفاء می کند.

ایجاد کارگروههای تخصصی از بین شهرداران و شوراهای اسلامی شهر

استاندار مرکزی همچنین با تاکید بر ایجاد کارگروههای تخصصی از بین شهرداران و شوراهای اسلامی شهر،افزود:یکی از مهمترین اولویتها می بایست توجه به اقتصاد شهر و همچنین بررسی راههای افزایش درآمد شهرداریها و نحوه هزینه کرد آن باشد.

وی با اشاره به نظارت بر کار پیمانکاران بالاخص بعد از اجرای پروژه های بزرگ،افزود: اگر یک پروژه بزرگ با هزینه های بالا افتتاح می شود می بایست حتماً نظارت خوبی کرد تا برخی اشکالات و نقایصی که بعد از مدتی در این پروژه ایجاد می گردد باعث نشود که این کار و تلاش بزرگ را تحت الشعاع قرار دهد.

مقیمی همچنین نکاتی را در خصوص حضور شوراها در تمامی تصمیم گیریها، نظارت بر عملکرد دستگاهها، سلامت کاری در حوزه شهرداریها، استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد، ایجاد ارتباط نزدیک با شهروندان، عمل به وعده های داده شده و... بیان نمودند. لازم بذکر است در این همایش تعدادی از شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهر نیز مطالبی را درخصوص مسائل و مشکلات و راهکارهای این حوزه بیان کردند.