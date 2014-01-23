لزوم صرفه جویی مردم در مصرف انرژی/ مهمترین چالش سرقت تجهیزات برق

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر پنج شنبه در دیدار با مدیر عامل و معاونان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: علاوه بر اینکه مردم باید در مصرف انرژی به خصوص در مصرف برق صرف جویی کنند تولیدکنندگان نیز باید کیفیت بخشی به کالاهای برقی را سرلوحه کار خویش قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه کیفیت کالاهای برق و بهره برداری از نیروی انسانی باید افزایش یابد، ادامه داد: بهره برداری باید به بهترین حد خود برسد.



آیت الله دری نجف آبادی اظهار کرد:‌ برای بهبود وضعیت برق رسانی باید از ورود و مصرف کالاهای بدون کیفیت در بازار جلوگیری کرد.

مهمترین چالش سرقت تجهیزات برق



نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک ‌گفت: برق شبکه ای حیاتی کشور است که باید استفاده صحیح از این نعمت را به همگان آموزش دهیم تا آیندگان نیز بتوانند از آن بهره مند شوند.



وی با اشاره به اینکه تقاضاها در رابطه با این شبکه نامحدود است، بیان کرد: هنر مدیران این است که بین اولویت ها ، امکانات ، تجهیزات و تقاضاها رابطه برقرار کن تا بتوانند پاسخگوی نیاز افراد باشند.



در ادامه این دیدار مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز در سخنانی گفت: مهمترین چالش این شرکت سرقت تجهیزات برق و استفاده غیر مجاز از شبکه های برق است که این امر بیشتردر حاشیه شهرهای اراک و ساوه رخ می دهد.

بیش از 600هزار مشترک در سطح استان



فرهاد شبیهی به بدهی مشترکان استان به این شرکت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این بدهی 80 میلیارد تومان است که که 15 میلیارد تومان آن متعلق به ادارات است.



این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر بیش از 600هزار مشترک در سطح استان در بخش های خانگی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، عمومی و سایرمصارف از خدمات برق بهره مند هستند.



مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت:21هزارکیلومتر شبکه برق وقریب به 14هزار دستگاه ترانس وظیفه تامین برق مشترکان استان مرکزی را برعهده دارد.



شبیهی افزود:24دفتر روستایی و 90دفتر پیشخوان دولت در استان سرویس های خدمات برق را به مشترکان ارائه می دهد.