الحاق هرمز به منطقه آزاد قشم حق مردم هرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا جوکار عصر شنبه در جلسه شورای اداری جزیره هرمز بیان داشت: اکنون در آستانه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و دهه فجری قرار داریم که هدف و بنای آن خدمت رسانی به مردم است.

امام جمعه قشم با اشاره به دیگر انقلابها در دنیا گفت: در هر کشوری که انقلاب شد چون بر اساس دین و شریعت نبود آن انقلاب زود از هم پاشید ولی انقلاب اسلامی ایران با حمایت های مردمی به پیروزی رسید دشمنان از این پیروزی هراس دارند.

وی انقلاب اسلامی ما را برگرفته از اسلام ناب دانست و گفت: اسلام ناب در این دوره با پیروزی انقلاب اسلامی زنده شده و هدف این انقلاب همان انقلاب رسول الله است که در جهت دین و شریعت و هم مادی برای مردم صحه گذاشته است.

امام جمعه قشم اظهارداشت: برای ارائه خدمات باید به کسانی که حافظان مرز عقیدتی، جغرافیایی و غیره هستند بیشترین خدمات را کنیم.

حجت الاسلام جوکار افزود: این جزیره از هر جهت برای دولت دارای اهمیت است یک به لحاظ تاریخی بودن و دومین استراتژیکی بودن این جزیره است که در زمان انقلاب و دفاع مقدس نقش بسیار بالای داشته است.

وی بیان داشت: آمار بالای شهدای این جزیره نشان از وفاداری و پایبندی ااین مردم به نظام و انقلاب بر همه مسئولان روشن است و باید در خدمات رسانی به مردم این جزیره کوتاهی نکنیم. امروز باید انقلاب و مسئولان انقلاب از حقوق این مردم دفاع کنند.

وی عنوان کرد: اگر پس از 35 سال هر سال یک مشکل از مشکلات مردم حل می شد اکنون ایران و جزیره مشکلی در خصوص اشتغال و معیشت نداشتند.

حجت الاسلام جوکار افزود: اکنون که دولت تدبیر و امید بر سر کار است امید است با تدبیر مشکلات مردم این جزیره حل و با امید به آینده بتوانند در این جزیره با کار و تلاش خود ادامه بدهند.

امام جمعه قشم الحاق شدن جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم حق طعبیی این جزیره دانست و گفت: اگر خیری از منطقه آزاد قشم به مردم قشم می رسد باید به مردم هرمز هم برسد.

وی تصریح کرد: باید این جلسات خروجی خوبی داشته باشد که بتواند مشکلات سطح منطقه و جزیره هرمز حل بشود.

جوکار با اشاره به مشکلاتی که در سطح شهرستان قشم وجود دارد، گفت: یکی از مشکلات سطح شهرستان قشم مسکن مهر است که با بی تدبیری در رده پایین پیشرفت قرار دارد. آنهایی که مسکن داشتن بی مسکن شدن و تعداد زیادی هم که بی مسکن بودن اصلا مسکن دار نشدن که با یک تلاش جهادی می توان از این مشکلات عبور کرد.

امام جمعه قشم با انتقاد از وضعیت بهداشت و درمان مسکن مهر در جزیره قشم گفت: در بیمارستان قشم زن و مرد را یک جا تزریقات و با یک جنسیت پرستار انجام می شود.

وی نیز گفت: وقتی ما در خود جزیره قشم مشکل تزریقات و نداشتن یک پرستل برای این بیمارستان داریم چطور می خواهیم مشکل درمانگاه و بهداشت و درمان جزیره هرمز حل بشود.

حجت الاسلام جوکار با اشاره به شعار سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی گفت: ملت و مردم بخش اول آن را محقق کردن و بخش دوم آن که مهم تر است وظیفه مسئولان است که در این بخش با حمایت از بخش خصوص حماسه اقتصاد را با شور و شکوه محقق کنند تا بتوانیم با بیکاری مبارزه کنیم.