به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پارالمپیک، بر اساس اعلام دبيرخانه كميته در اين نشست كه در محل كميته برپا می‎شود، تقويم پيشنهادى فدراسيون‎هاى معلولان، جانبازان و نابينايان و كم بينايان جهت برگزارى اردوهاى تداركاتى بازی‎‎هاى پاراآسيايى كره تصويب می‌شود.

برنامه ريزى پيرامون متمركز يا غيرمتمركز بودن اردوهاى تداركاتى مسابقات اينچئون، مرور سياست‎هاى آماده سازى تيم‎ها براى حضور پرقدرت در پارالمپيك 2016 ريو و اعلام رشته‌هاى ورزشى براى كسب سهميه در پارالمپيك ريو از مهم‎ترين موارد مطرح شده در نشست ستاد بازی‎‎هاى پاراآسيايى كره و برزيل خواهد بود.