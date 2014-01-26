به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پارالمپیک، بر اساس اعلام دبيرخانه كميته در اين نشست كه در محل كميته برپا میشود، تقويم پيشنهادى فدراسيونهاى معلولان، جانبازان و نابينايان و كم بينايان جهت برگزارى اردوهاى تداركاتى بازیهاى پاراآسيايى كره تصويب میشود.
برنامه ريزى پيرامون متمركز يا غيرمتمركز بودن اردوهاى تداركاتى مسابقات اينچئون، مرور سياستهاى آماده سازى تيمها براى حضور پرقدرت در پارالمپيك 2016 ريو و اعلام رشتههاى ورزشى براى كسب سهميه در پارالمپيك ريو از مهمترين موارد مطرح شده در نشست ستاد بازیهاى پاراآسيايى كره و برزيل خواهد بود.
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