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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۰

نشست ستاد بازی‎هاى پاراآسيايى اينچئون و پارالمپيك برگزار می‌شود

نشست ستاد بازی‎هاى پاراآسيايى اينچئون و پارالمپيك برگزار می‌شود

چهاردهمين جلسه ستاد بازی‎هاى پاراآسيايى اينچئون 2014 و پارالمپيك ريو دو ژانيرو 2016 فردا دوشنبه به رياست محمود خسروى وفا، رئيس كميته ملى پارالمپيك، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پارالمپیک، بر اساس اعلام دبيرخانه كميته در اين نشست كه در محل كميته برپا می‎شود، تقويم پيشنهادى فدراسيون‎هاى معلولان، جانبازان و نابينايان و كم بينايان جهت برگزارى اردوهاى تداركاتى بازی‎‎هاى پاراآسيايى كره تصويب می‌شود.

برنامه ريزى پيرامون متمركز يا غيرمتمركز بودن اردوهاى تداركاتى مسابقات اينچئون، مرور سياست‎هاى آماده سازى تيم‎ها براى حضور پرقدرت در پارالمپيك 2016 ريو و اعلام رشته‌هاى ورزشى براى كسب سهميه در پارالمپيك ريو از مهم‎ترين موارد مطرح شده در نشست ستاد بازی‎‎هاى پاراآسيايى كره و برزيل خواهد بود.

کد مطلب 2221597

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