به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک در شرایطی برگزار شد که صبح روز چهارشنبه انتخابات فدراسیون جانبازان و معلولین برگزار شد و محمود خسروی وفا به مدت چهار سال دیگر ریاست این فدراسیون را برعهده گرفت. با این حال انتخابات کمیته ملی پارالمپیک با هیجان بیشتری عصر چهارشنبه در محل فدراسیون جانبازان و معلولان برگزار شد.

رئیس؛ محمود خسروی وفا

برای انتخاب رئیس کمیته ملی پارالمپیک محمود خسروی وفا و غفور کارگری نامزد شده بودند که با انصراف کارگری عملا خسروی وفا به عنوان رئیس چهار سال آینده این کمیته انتخاب شد. با این حال در پایان رای گیری از 48 عضو حاضر در مجمع خسروی وفا با 47 رای عنوان رئیس را به خود اختصاص داد. این دومین ریاست خسروی وفا در یک روز بود. او صبح روز چهارشنبه به عنوان رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان انتخاب شده بود.

دبیرکل؛ امیر ماندگار فرد

انتخابات برای دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک هم در این مجمع برگزار شد که در پایان از بین محمدرضا میرزایی، هادی رضایی و امیرماندگار فرد، این ماندگار فرد بود که با 25 رای به عنوان دبیرکل این کمیته انتخاب شد. هادی رضایی 15 رای و محمدرضا میرزایی 8 رای کسب کردند.

نواب رئیس؛ رخشانی و صمیمی

عباس باغستانی، فاطمه رخشانی، حمیدعلی صمیمی، غفور کارگری، بتول مشرف جواد و محمدرضا مظلومی نامزدهای حضور در انتخابات نواب رئیس کمیته ملی پارالمپیک بودند که در پایان رای گیری بتول مشرف جوادی با 24 رای و فاطمه رخشانی با 24 رای به دور دوم راه پیدا کردند. صمیمی(13 رای) و کارگری(16 رای) نیز به دور دوم راه یافتند.

در پایان رای گیری در دور دوم فاطمه رخشانی با 25 رای به عنوان نایب رئیس بانوان و حمیدعلی صمیمی با 28 رای به عنوان نایب رئیس مردان انتخاب شدند. کارگری 20 و مشرف جوادی نیز 23 رای کسب کرد.

خزانه دار؛ جهانگیر فدایی

برای انتخاب خزانه دار منوچهر مهجور، جهانگیر فدایی و مهرداد آگین ثبت نام کرده بودند که مهجور قبل از رای گیری از حضور در انتخابات انصراف داد و در پایان فدایی با کسب 32 رای به عنوان خزانه دار انتخاب شد. آگین هم 16 رای کسب کرد.

هیات اجرایی؛ مشرف جوادی، کشفیا، هاشمی، لیموچی، باغستانی و مظلومی

برای حضور در انتخابات هیات اجرایی این کمیته 1- دكتر فاطمه رخشانى 2- دكتر جهانگير فدايى 3- دكتر همايون هاشمى 4- سيما ليموچى 5- دكتر محمد آيتى 6- شاهرخ كرم سيما 7- محمدرضا مظلومى 8- سميه شاعرى وركى 9- مهرداد آگين 10- محمدرضا ميرزائى جابرى 11- دكتر بتول مشرف جوادى 12- عباس باغستانى 13- زهرا يوسفى 14- على كشفيا 15- محمدرضا آقاباباگليان 16- هادى رضائى گركانى 17- سيدابوالفضل مرتضوى 18- اسماعيل دلشاد 19- منوچهر مهجور 20- محمد پيروزمنش 21- سيدحميد الياسى 22- دكترحميدعلى صميمى 23- ابراهيم نصيرى 24- دكتر على محمد عطابخش ثبت نام کرده بودند.

در پایان رای گیری دور اول بتول مشرف جوادی با 28 رای، علی کشفیا با 26 رای به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخاب شدند و 9 نفر به دور دوم راه یافتند تا از بین آنها 4 نفر دیگر به عنوان اعضای این هیات انتخاب شوند. در پایان رای گیری دور دوم همایون هاشمی با 31 رای، سیما لیموچی با 22 رای ، عباس باغستانی با 19 رای و محمدرضا مظلومی با 18 رای به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخاب شدند.