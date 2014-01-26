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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۷

غلامی:

طرح واكسيناسيون تب برفكي در دهلران آغاز شد

طرح واكسيناسيون تب برفكي در دهلران آغاز شد

دهلران - خبرگزاری مهر: مدیر دامپزشکی شهرستان دهلران از آغاز طرح واكسيناسيون تب برفكي دراين شهرستان دهلران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا غلامی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح واکسیناسیون دامهای سنگین دهلران گفت: اين طرح به مدت  يك ماه در جمعيت گاو و گوساله شهرستان اجرا مي شود.

وی اظهار داشت: پيش بيني مي شود در پايان اين طرح 11 هزار راس دام سنگين  در کل شهرستان بر عليه تب برفكي واكسينه شوند.

غلامی  افزود: واکسیناسیون یکی از مؤثرترین راه های جلوگیری از بیماری در دام ها محسوب می شود.

وي گفت: پنج اكيپ شامل چهار اكيپ دولتي و يك اكيپ بخش خصوصي  كار واكسيناسيون را برعهده دارند.

مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان دهلران بیان داشت: تب برفکی سبب کاهش تولید شیر و گوشت دام ها مي شود و از طریق مرگ و میر دام خسارت های زیادی به دامداران وارد مي کند.

وي گفت: پنج اكيپ شامل چهار اكيپ دولتي ويك اكيپ بخش خصوصي  كار واكسيناسيون را برعهده دارند.
 

کد مطلب 2221656

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