طرح واكسيناسيون تب برفكي در دهلران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا غلامی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح واکسیناسیون دامهای سنگین دهلران گفت: اين طرح به مدت يك ماه در جمعيت گاو و گوساله شهرستان اجرا مي شود.

وی اظهار داشت: پيش بيني مي شود در پايان اين طرح 11 هزار راس دام سنگين در کل شهرستان بر عليه تب برفكي واكسينه شوند.

غلامی افزود: واکسیناسیون یکی از مؤثرترین راه های جلوگیری از بیماری در دام ها محسوب می شود.

وي گفت: پنج اكيپ شامل چهار اكيپ دولتي و يك اكيپ بخش خصوصي كار واكسيناسيون را برعهده دارند.

مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان دهلران بیان داشت: تب برفکی سبب کاهش تولید شیر و گوشت دام ها مي شود و از طریق مرگ و میر دام خسارت های زیادی به دامداران وارد مي کند.

وي گفت: پنج اكيپ شامل چهار اكيپ دولتي ويك اكيپ بخش خصوصي كار واكسيناسيون را برعهده دارند.

