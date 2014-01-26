  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۵۸

اردوغان این هفته در تهران/ ایران و ترکیه توافقنامه همکاری استراتژیک امضا می‌کنند

اردوغان این هفته در تهران/ ایران و ترکیه توافقنامه همکاری استراتژیک امضا می‌کنند

یک رسانه ترکیه از احتمال امضا توافقنامه همکاری استراتژیک بین ایران و ترکیه در جریان دیدارنخست وزیر این کشور از ایران طی هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار است در هفته جاری دیداری 2 روزه از تهران داشته باشد.

در این دیدار که اولین دیدار او از ایران بعد از روی کار آمدن حسن روحانی است وی با رئیس جمهوری کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

به نوشته این روزنامه ترک به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقه در این دیدار نخست وزیر ترکیه سعی خواهد کرد یک توافقنامه همکاری استراتژیک با ایران امضا کند، امری که تا به حال صورت نگرفته است.

بنا بر این گزارش، کاهش تحریم ها علیه ایران فرصت مناسبی را ایجاد خواهد کرد تا ترکیه روابط تجاری خود با ایران را توسعه دهد.

همچنین در این گزارش آمده است در گذشته اختلاف نظر دو کشور بر سر مسائل سوریه موجب تنش هایی در روابط دو کشور ایران و ترکیه شده بود بطوریکه دیدار احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران با رجب طیب اردوغان در سال 2012 لغو شد.

این روزنامه روی کار آمدن حسن روحانی در ایران را فرصتی برای دو کشور برای بهبود روابط خواند.

بنا بر گزارش این روزنامه همچنین در راستای توسعه روابط ایران و ترکیه ، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است ماه آینده دیداری از ترکیه داشته باشد.

 

کد مطلب 2222058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها