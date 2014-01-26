به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار بعد از پیروزی عصر امروز یکشنبه تیمش مقابل استقلال صنعتی خوزستان اظهار داشت: شاید نتیجه این مسئله را نشان دهد که ما یک مسابقه راحت را بردیم ولی اوضاع اصلاً اینگونه نبود و در نیم‌ساعت نخست خوب بازی نکردیم و حتی 2 شانس گل به استقلالی‌ها دادیم و اگر گل می‌زدند، شرایط دشوار می‌شد ولی بعد از نیم‌ساعت شرایط تغییر کرده و گل کریمی و در نهایت شریفی در ثانیه‌های پایانی، آب سردی را بر آتش استقلال ریخت و فشار را برداشت.

وی افزود: در آغاز نیمه دوم ابتکار عمل و خلاقیت در اختیار داشتیم و به گل سوم نیز دست پیدا کردیم و موقعیت‌های زیادی نیز داشتیم ولی در 15 دقیقه پایانی، همان کاری را کردیم که استقلالی‌ها دوست داشتند زیرا ما به بازی سرعت دادیم و همین مسئله باعث شد که فشار آنها بیشتر شود.

سرمربی سپاهان بیان داشت: ما نیمه نخست را بد شروع کردیم و خوب به پایان رساندیم اما نیمه دوم را خوب شروع کردیم و آن را بد به پایان رساندیم اما از بازیکنانم تشکر می‌کنم که حرفه‌ای گری کرند.

وی درباره اینکه در 6 بازی آینده به چند امتیاز برای قهرمانی احتیاج دارد، گفت: اگر بازیکنان تمرکز خود را حفظ کنند، شاید بتوانیم حداکثر امتیازات را از این 6 بازی بگیریم ولی هر بازی اهمیت خاص خودش را دارد.

کرانچار ادامه داد: ما در بازی امروز با 3 امتیاز به کورس رقابت با استقلال و فولاد بازگشتیم اما بازی بعدی مقابل پرسپولیس خصوصیت دیگری دارد و باید تلاش کنیم که از تهران با 3 امتیاز خارج شویم و اگر نشد حداقل یک امتیاز بگیریم تا از کورس عقب نمانیم، البته هدف ما این است که مقابل پرسپولیس بازی با کیفیتی انجام دهیم و جدای از نتیجه باید به دنبال کیفیت باشیم.

وی افزود: باید این نکته را در نظر داشت که مدعیان صدر جدول با یکدیگر بازی کرده و ممکن است که در این بازی‌ها اشتباه کنند که در آن صورت شرایط به سود ما می‌شود و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، حتی ما نیز جای اشتباه داریم و می‌توانیم یک شکست داشته باشیم اما باید اشتباهات را به حداقل برسانیم.

سرمربی سپاهان درباره تشویق هادی عقیلی برای دعوت به تیم ملی اظهار داشت: به غیر از هادی، بازیکنان ملی‌پوش دیگری مثل رحمان، شجاع، امید ابراهیمی و احسان حاج‌صفی را نیز داریم اما هادی با توجه به اختلافاتی که با کی‌روش داشت، هم جریمه شد و هم معذرت‌خواهی کرد و به نظر من نباید از این بازیکن چشم‌پوشی شود و باید در لیست تیم ملی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا پرسپولیس را جزء مدعیان حساب نمی‌کنید، گفت: پرسپولیس بعد از شکست مقابل گسترش‌فولاد به میزان زیادی دچار جو بدی شد و اطراف این تیم مشکلات بسیاری وجود دارد و اگر در بازی جام حذفی مقابل فولاد شکست بخورند، پس‌لرزه‌ها ادامه پیدا کرده و ما می‌توانیم ضربه را به آنها وارد کنیم.

کرانچار اضافه کرد: من پرسپولیس را از لیست مدعیان خارج نکرده‌ام زیرا برد آنها در جام حذفی مقابل فولاد و صعود آنها به جمع چهار تیم نیمه نهایی، می‌تواند به آنها انگیزه‌ای دهد که برای سپاهان مشکل‌ساز شده و با گرفتن 3 امتیاز، به کورس مدعیان بازگردند.