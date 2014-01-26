  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۵

زلاتکو کرانچار:

پرسپولیس را از جمع مدعیان خارج نکرده‌ایم/ عقیلی باید به تیم ملی برگردد

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: ما پرسپولیس را از جمع مدعیان خارج نکرده‌ایم زیرا این تیم می‌تواند در بازی آینده برای ما دردسرساز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار بعد از پیروزی عصر امروز یکشنبه تیمش مقابل استقلال صنعتی خوزستان اظهار داشت: شاید نتیجه این مسئله را نشان دهد که ما یک مسابقه راحت را بردیم ولی اوضاع اصلاً اینگونه نبود و در نیم‌ساعت نخست خوب بازی نکردیم و حتی 2 شانس گل به استقلالی‌ها دادیم و اگر گل می‌زدند، شرایط دشوار می‌شد ولی بعد از نیم‌ساعت شرایط تغییر کرده و گل کریمی و در نهایت شریفی در ثانیه‌های پایانی، آب سردی را بر آتش استقلال ریخت و فشار را برداشت.

وی افزود: در آغاز نیمه دوم ابتکار عمل و خلاقیت در اختیار داشتیم و به گل سوم نیز دست پیدا کردیم و موقعیت‌های زیادی نیز داشتیم ولی در 15 دقیقه پایانی، همان کاری را کردیم که استقلالی‌ها دوست داشتند زیرا ما به بازی سرعت دادیم و همین مسئله باعث شد که فشار آنها بیشتر شود.

سرمربی سپاهان بیان داشت: ما نیمه نخست را بد شروع کردیم و خوب به پایان رساندیم اما نیمه دوم را خوب شروع کردیم و آن را بد به پایان رساندیم اما از بازیکنانم تشکر می‌کنم که حرفه‌ای گری کرند.

وی درباره اینکه در 6 بازی آینده به چند امتیاز برای قهرمانی احتیاج دارد، گفت: اگر بازیکنان تمرکز خود را حفظ کنند، شاید بتوانیم حداکثر امتیازات را از این 6 بازی بگیریم ولی هر بازی اهمیت خاص خودش را دارد.

کرانچار ادامه داد: ما در بازی امروز با 3 امتیاز به کورس رقابت با استقلال و فولاد بازگشتیم اما بازی بعدی مقابل پرسپولیس خصوصیت دیگری دارد و باید تلاش کنیم که از تهران با 3 امتیاز خارج شویم و اگر نشد حداقل یک امتیاز بگیریم تا از کورس عقب نمانیم، البته هدف ما این است که مقابل پرسپولیس بازی با کیفیتی انجام دهیم و جدای از نتیجه باید به دنبال کیفیت باشیم.

وی افزود: باید این نکته را در نظر داشت که مدعیان صدر جدول با یکدیگر بازی کرده و ممکن است که در این بازی‌ها اشتباه کنند که در آن صورت شرایط به سود ما می‌شود و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، حتی ما نیز جای اشتباه داریم و می‌توانیم یک شکست داشته باشیم اما باید اشتباهات را به حداقل برسانیم.

سرمربی سپاهان درباره تشویق هادی عقیلی برای دعوت به تیم ملی اظهار داشت: به غیر از هادی، بازیکنان ملی‌پوش دیگری مثل رحمان، شجاع، امید ابراهیمی و احسان حاج‌صفی را نیز داریم اما هادی با توجه به اختلافاتی که با کی‌روش داشت، هم جریمه شد و هم معذرت‌خواهی کرد و به نظر من نباید از این بازیکن چشم‌پوشی شود و باید در لیست تیم ملی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا پرسپولیس را جزء مدعیان حساب نمی‌کنید، گفت: پرسپولیس بعد از شکست مقابل گسترش‌فولاد به میزان زیادی دچار جو بدی شد و اطراف این تیم مشکلات بسیاری وجود دارد و اگر در بازی جام حذفی مقابل فولاد شکست بخورند، پس‌لرزه‌ها ادامه پیدا کرده و ما می‌توانیم ضربه را به آنها وارد کنیم.

کرانچار اضافه کرد: من پرسپولیس را از لیست مدعیان خارج نکرده‌ام زیرا برد آنها در جام حذفی مقابل فولاد و صعود آنها به جمع چهار تیم نیمه نهایی، می‌تواند به آنها انگیزه‌ای دهد که برای سپاهان مشکل‌ساز شده و با گرفتن 3 امتیاز، به کورس مدعیان بازگردند.

 

 

کد مطلب 2222091

