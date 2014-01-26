فولام متوقف شد/ دژآگه در فهرست نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فولام امروز یکشنبه در ورزشگاه "برامال لین" با نتیجه تساوی یک بر یک مقابل شفیلد یونایتد به کار خود پایان داد.

"کریس پورتر" در دقیقه 31 تیم میزبان را پیش انداخت اما اخراج "مایکل دویل" در دقیقه 53، کار را بر شفیلد یونایتد دشوار کرد. در دقیقه 75 "هوگو رودالگا" موفق شد گل تساوی را وارد دروازه تیم میزبان کند.

"اشکان دژآگه" در میان فهرست 18 نفره فولام برای این بازی حضور نداشت.

این دیدار برای تعیین صعود کننده به دور پنجم، مجددا تکرار می‎شود.

چلسی تا دقایق دیگر در همین چارچوب میزبان استوک سیتی خواهد بود.