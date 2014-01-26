اطلاعيه جدید وزارت صنعت در خصوص توزيع سبد كالا

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: اخبار و اطلاعات مربوط به سبد كالا كه فقط از طريق مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه اعلام مي شود، معتبر است.

در اين اطلاعيه آمده است: اخبار رسانه‌ها در خصوص سامانه‌ توزيع سبد كالا، اشاره به سامانه در حال آزمايش و ساختي است كه به دليل محدوديت پهناي باند هنوز نهايي نشده است.

این مركز ضمن عذر‌خواهي از مردم اعلام كرد: به محض آماده‌ شدن سامانه، مراتب به اطلاع مردم عزيز خواهد رسيد. وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين اعلام كرد: كليه كالاهاي مورد نياز سبد كالاي حمايتي تأمين شده و در شبكه‌هاي توزيع قرار گرفته كه با راه‌اندازي زيرساخت الكترونيكي مربوطه، توزيع سبد كالا نيز آغاز خواهد شد.