اطلاعيه جدید وزارت صنعت در خصوص توزيع سبد كالا

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: اخبار و اطلاعات مربوط به سبد كالا كه فقط از طريق مركز روابط عمومي و اطلاعرساني وزارتخانه اعلام مي شود، معتبر است.
در اين اطلاعيه آمده است: اخبار رسانهها در خصوص سامانه توزيع سبد كالا، اشاره به سامانه در حال آزمايش و ساختي است كه به دليل محدوديت پهناي باند هنوز نهايي نشده است.
این مركز ضمن عذرخواهي از مردم اعلام كرد: به محض آماده شدن سامانه، مراتب به اطلاع مردم عزيز خواهد رسيد. وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين اعلام كرد: كليه كالاهاي مورد نياز سبد كالاي حمايتي تأمين شده و در شبكههاي توزيع قرار گرفته كه با راهاندازي زيرساخت الكترونيكي مربوطه، توزيع سبد كالا نيز آغاز خواهد شد.
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