به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز جمعه در کنگره ملی شعر «قبای سوخته» که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جوار آستان مقدس امامزاده سبزقبای دزفول برگزار شد، اظهار کرد: این دومین مراسمی است که پس از آتشسوزی این امامزاده جلیلالقدر برگزار میشود، حضور پرشور مردم در آیین نیمه شعبان و امروز نشاندهنده عشق، ارادت آنان به اهل بیت عصمت و طهارت است.
وی افزود: این اقدام نابخردانه به هیچ عنوان به مردم شریف، انقلابی، ولایتمدار دزفول نسبت داده نمیشود، دزفول قهرمان با فرهنگ و تمدن غنی همواره در همه صحنهها پیشگام بوده، این حادثه توسط افرادی معدود رقم خورد که موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شد.
استاندار خوزستان تصریح کرد: این اقدام در چارچوب فاز دوم جنگ ترکیبی دشمن برای براندازی نظام اسلامی قابل بررسی است، دشمن پس از ناکامی در مواجهه مستقیم به همراه انسجام ملی و ایستادگی مردم پشت سر مقام معظم رهبری، در مرحله بعد با طراحی اغتشاشات و تلفیق اقدامات جنایتکارانه منافقین و داعش به مقدسات اهانت کرد.
موالیزاده از تصمیم قطعی برای بازسازی این آستان مقدس خبر داد، گفت: بلافاصله پس از حادثه، جلسه شورای تأمین استان برگزار و مقرر شد این امامزاده با شکوه و زیبایی بیشتر از گذشته بازسازی شود و عظمت پیشین خود را باز یابد.
وی با اشاره به حضور خود در جوار مرقد مطهر شهید والامقام سردار رشید و فرزند شهیدش بیان کرد: به ارواح مطهر شهدا درود میفرستیم، وقوع یک عارضه در یک مکان به معنای نسبت دادن آن به مجموعه ساکنان یک شهر بزرگ با این فرهنگ و تمدن نیست.
استاندار خوزستان با قدردانی از حضور حماسی مردم دزفول و خوزستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: این حضور تجدید میثاق دوباره با آرمانهای امام راحل، شهدای گرانقدر و مقام معظم رهبری بود.
موالیزاده تأکید کرد: دزفول همچنان در عرصه انقلاب و ولایتمداری خواهد درخشید و پیشتاز باقی خواهد ماند.
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