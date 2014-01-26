به گزارش خبرنگار مهر، هادی عقیلی عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال صنعتی خوزستان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به عملکرد سپاهان در این بازی اظهار داشت: به نظر من این مسابقه یکی از بدترین بازیهای تیم ما بود که با پیروزی سپاهان به پایان رسید.
وی پیرامون محرومیتش از سوی کمیته انضباطی افزود: من مشکلی با نفس محرومیتم نداشتم زیرا شاید حرکتی انجام داده باشم که باید محروم میشدم اما مشکل من با زمان محرومیتم است.
مدافع تیم سپاهان ادامه داد: مسئولان باید زمانیکه حرکت من در برنامه 90 مشخص شد، مرا محروم میکردند، نه اینکه بعد از گذشت مدتی مرا محروم میکردند وگرنه من به محرومیتم اعتراضی نکردم.
عقیلی درباره درخواست هواداران سپاهان برای بازگشت او به تیم ملی گفت: من در زمان ترک تیم ملی به کیروش گفتم که هیچ کس برای بازگشت من پادرمیانی نمیکند و این اتفاق نیز صورت گرفت اما حالا نیز به بازگشت به تیم ملی نه امیدوار هستم و نه ناامید.
وی بیان داشت: کیروش مواضع خود را مشخص کرده و با این مواضع نتیجه گرفته است و حتی شاید اگر من هم جای او بودم، همین کار را میکردم اما باید دید در ادامه چه پیش میآید.
