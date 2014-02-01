به گزارش خبرنگارمهر، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی به همراه علی کفاشیان رئیس و مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال بعدازظهر امروز با محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کردند.

کی روش پس از این نشست با تشکر از وزیر ورزش که فرصت برگزاری این جلسه را به وی داده است گفت: جلسه بسیار خوبی داشتیم که برای تیم ملی حیاتی بود. خوشبختانه وزیر ورزش تعهد کامل داد تا کمک کند برنامه های تیم ملی حرکت رو به جلویی داشته باشد و ما به راهمان ادامه دهیم.

سرمربی تیم ملی با تاکید بر اینکه بعد از برگزاری این جلسه به آینده تیم ملی امیدوارتر شده است گفت: شکی ندارم که وزیر ورزش به تعهدی که در قبال تیم ملی دارد عمل خواهد کرد و این یعنی اینکه ما به همراه فدراسیون فوتبال باید هر روز رو به جلوتر حرکت کنیم.

وی از اظهار نظر در مورد احتمال شکایت باشگاه استقلال از وی خودداری کرد و گفت: الان چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که دست در دست همدیگر بدهیم و متحد باشیم. الان زمانی نیست که ما بخواهیم بین خودمان جنگ کنیم. باید آماده شویم تا با نیجریه، بوسنی و آرژانتین در جام جهانی بجنگیم. مطمئنم با دستوری که وزیر ورزش خواهد داد شرایط ما بهتر می شود و می توانیم بهتر از قبل آماده شویم.

کارلوس کی روش در مورد درخواست امیر قلعه نویی برای انجام مناظره با وی در یک برنامه تلویزیونی اظهار نظری نکرد و گفت: هیچ نقطه نظری در این باره ندارم.

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان نیز بعد از این جلسه گفت: اولویت همه ما حمایت از تیم ملی است و همه باشگاه ها موظفند که بازیکنانشان را در اختیار تیم ملی قرار دهند. حتی تیم هایی که زیر مجموعه ما هستند را اجبار می کنیم که بازیکنانشان را در اختیار تیم ملی قرار دهند.

وی به باشگاه استقلال و احتمال شکایت از کی روش هم اشاره کرد و گفت: توصیه می کنم محیط ورزش آرام باشد و همه در جهت آرام سازی آن تلاش کنند. رسانه ها همک باید از انتقال بخشی از حرف ها پرهیز کنند و به آرام شدن فضای ورزش کمک کنند. بنده شکایت بیرون از مرزها را نمی پسندم. استقلال و پرسپولیس که متعلق به دولت هستند باید در راستای تیم ملی حرکت کنند و غیر از این باشد ما برخورد خواهیم کرد.

وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: از آقای کفاشیان خواسته ایم که پیگیر حل مشکلات مالی فدراسیون فوتبال و تیم ملی باشد.