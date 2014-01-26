قهرمانی در لیگ برتر هدف پرسپولیس/ در جریان استعفای خودم نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی شامگاه یکشنبه پس از حذف پرسپولیس در برابر فولاد خوزستان در اهواز اظهار کرد: به نظر من بازی دو تیم بازی خوبی از آب درآمد به گونه ای که نمایشی که فولاد و پرسپولیس در این بازی از خود نشان دادند بهترین بازی دو تیم بود به همین دلیل باید برای این بازی خوب به آنها تبریک گفت.

وی افزود: فوتبال همین است به خصوص در بازی های حذفی که لاجرم باید یک تیم حذف شود. ما اگر باهوش در زمین ظاهر می شدیم می توانستیم در مدت 120 دقیقه بازی را به سود خود تمام می کردیم به خصوص در نیمه دوم وقت های تلف شده که ما به خوبی می توانستیم به گل برسیم.

دایی با بیان اینکه ما قبل از این بازی به خوبی برای نواختن ضربات پنالتی تمرین کرده بودیم، اظهار کرد: کسانی که پشت ضربات پنالتی ایستادند و ضربات خود را از دست دادند خودشان اعلام آمادگی کرده بودند و از نظر روحی در شرایط خوبی حضور بودند ولی در جام حذفی رخ دادن این قبیل اتفاقات اجتناب ناپذیر است.

سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: باید به فولاد بابت این بازی و این پیروزی تبریک گفت. آنها به خوبی در برابر ما ظاهر شدند.

وی افزود: تیم فولاد جزو بهترین‌ تیم‌های باشگاهی کشور است که در 2 بازی گذشته شرایط سختی را به ما تحمیل کرده است. این تیم بازیکنان جوان و خوبی دارد و امیدوارم فرکی بتواند با این تیم موفق شود.

دایی در مورد شایعه استعفای وی از سرمربیگری پرسپولیس نیز گفت: عجیب است خودم هم از استعفای خود بی خبر هستیم ولی من سرمربی پرسپولیس هستم و به شایعات توجه نمی کنم.

وی در خصوص حضور علی پروین در راس مدیریت باشگاه پرسپولیس نیز گفت: پروین همیشه به من لطف دارد.

دایی ادامه داد: ما جام حذفی را از دست دادیم ولی سعی می کنیم تمام تلاش خود را در لیگ برتر متمرکز کنیم تا بتوانیم یکی از جام های ممکن را به دست بیاوریم. هم اکنون فاصله تیم های در صدر جدول بسیار به هم نزدیک است و ما می توانیم با کمی دقت به موفقیت خوبی دست پیدا کنیم.

سرمربی پرسپولیس در خصوص اتفاقات بعد بازی با گسترش فولاد تبریز نیز گفت: مشکلات در تیم پرسپولیس مدت زمانی است که وجود دارد و تنها به همین هفته خاص محدود نمی شود. البته لزومی هم ندارد که بعد از این مسابقه بگویم که مشکلاتمان چیست اما مشکلات بر روی روند تیم تاثیرگذار بود.