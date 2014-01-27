کادر فنی، برگ برنده فولاد است/ دیدار با پرسپولیس یک بازی تدارکاتی عالی بود!

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی تیم فوتبال فولاد خوزستان برابر پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اظهار کرد: دو تیم در این مسابقه خوب کار کردند ولی فولاد بهتر بود. واقعا حیف می‌شد اگر بازی را نمی‌بردیم. باید کار را در 90 دقیقه تمام می‌کردیم.

وی افزود: صرفنظر از نتیجه، باید به بازی خوب و سرعتی توجه کرد. مردم ما مدت‌ها بود که فوتبال ندیده بودند و همین باعث شد تا 45 هزار نفر به ورزشگاه بیایند.

سرپرست فولاد یادآور شد: بازی با پرسپولیس یک بازی تدارکاتی عالی قبل از شروع مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بود؛ هم از نظر تاکتیکی و هم از نظر تشریفاتی که باید برابر تیم‌های میهمان داشته باشیم.

ابن قاسم با بیان اینکه پرسپولیس برای ارائه بازی بسته به اهواز آمده بود، گفت: پرسپولیس دو لایه دفاع در زمین چیده بود و قصد داشت بازیکنان ما را خسته کند. آنها می‌خواستند در نیمه دوم با استفاده از بازیکنان سرعتی مثل خلعتبری و سید صالحی به گل برسند ولی ما شیوه خودمان را به پرسپولیس دیکته کردیم.

وی در ادامه تاکید کرد: فولاد حالا یکی از غول‌ها و قطب‌های فوتبال ایران است. باید فولاد را باور کنند. ما نه بازیکن ملی پوش نداریم و نه بازیکن میلیاردی. برگ برنده ما کادر فنی و مدیرعامل باشگاه است. حسین فرکی دوستی و صمیمیت را در تیم گسترش داده است. دوست داشتم هنگامی که فرکی اسامی 18 بازیکن بازی را اعلام کرد، در کنار تیم ما بودید. بازیکنانی که در فهرست 18 نفره نبودند، زودتر از بقیه به رختکن رفتند و به سایر بازیکنان دلگرمی دادند. اصلا ناراحتی و حضور در ترکیب و فهرست اصلی برای هیچ بازیکنی مهم نیست و این ثمره تلاش‌های حسین فرکی در فولاد است.

ابن قاسم در پایان با گلایه از برنامه ریزی سازمان لیگ برتر گفت: ما یازدهم بهمن باید با سایپا بازی کنیم. در حالی که سایپا 10 روز است استراحت کرده و الان منتظر بازی با ماست. بعد از بازی با سایپا هم باید با تراکتورسازی و ملوان بازی کنیم. با این وضعیت بازیکنان ما آسیب می‌بینند. آنها ملی پوشان آینده هستند و باید مراعاتشان را کرد. به نظرم راه حل‌های بهتری هم برای برنامه ریزی لیگ وجود دارد.

تیم فوتبال فولاد خوزستان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال روز یکشنبه در ورزشگاه غدیر اهواز موفق شد پرسپولیس را در ضربات پنالتی شکست بدهد و به مرحله نیمه نهایی برسد.