آخرین جسد غرق شدگان در حادثه رود شور بندر ریگ کشف شد

عبدالعلی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: این جسد متعلق به دختر 9 ساله خانواده ای است که در سیلاب آبنمای رودخانه رود شور بندر ریگ در نزدیکی سه راهی روستای محمدی از توابع بخش ریگ شهرستان گناوه گرفتار شده بودند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه گفت: در این حادثه که پدر خانواده نجات پیدا کرد، طی یک هفته گذشته با تلاش شبانه روزی امدادگران جمعیت هلال احمر استان و افراد محلی جسد دو پسر و مادر این خانواده پیدا و تنها جسد دختر خانواده هنوز مفقود مانده بود.

وی ادامه داد: امروز در حدود ساعت 10 صبح جسد دختر این خانواده نیز در آبهای خلیج فارس و در محدوده روستای گوابین شهرستان گناوه توسط یکی از اهالی روستای جزیره شمالی به نام هادی عبدالهی در خلیج فارس پیدا شد و به ساحل انتقال یافت.

صیادی بیان داشت: طی یک هفته اخیر چندین تیم امدادی از شهرستان های گناوه، دشتستان، دیلم، تنگستان و بوشهر در جستجوی اجساد این حادثه دیدگان در دریا و خشکی به صورت شبانه روز مشغول فعالیت بودند.

وی افزود: در عملیات جستجوی غرق شدگان این خانواده اهل استان بوشهر از قایق نجات، قایق جی می نی و موتور امدادی برای گشت زنی ساحلی استفاده شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه گفت: عملیات جستجو برای غرق شدگان این حادثه از یکشنبه شب 29 دی آغاز و تا امروز به مدت یک هفته در دریا و خشکی ادامه داشت.