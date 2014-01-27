فریبا کلهر نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادهسازی سه اثر تازه در قالب مجموعه «برای همه» خبر داد و گفت: در مجموعه برای همه رمانهای نوجوانانه قدیمی من که به طور عمده برای نخستین بار توسط ناشرانی منتشر شده که الان دیگر در فاز رمان نوجوان کار نمیکنند و یا توان مالی بازچاپ آن را ندارند، منتشر میشود. در این مجموعه تاکنون چهار مجلد از آثار قدیمی من به شکل و سیاقی تازه توسط نشر آموت منتشر شده است و سه اثر دیگر از این مجموعه را نیز آماده انتشار کردهام.
وی ادامه داد: سه رمان «شهر یخهای خیلی یخ»، «جزیره افسونگران» و «کشور 10 متری» از این مجموعه را با توافق ناشران قبلی از آنها پس گرفته و برای انتشار در قالب این مجموعه در اختیار نشر آموت قرار دادهام که فکر میکنم دو عنوان از این کتابها تا نمایشگاه کتاب سال آینده منتشر شود.
این نویسنده در ادامه از نگارش یک رمان تازه در قالب طرح رمان نوجوان امروز کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: رمان تازه من که فکر میکنم همین امسال نگارشش به پایان برسد، داستانی است درباره مهاجرت ایرانیها به کانادا.
به گفته کلهر در این رمان داستان خانوادهای روایت میشود که به همراه فرزند نوجوانش از ایران به کانادا مهاجرت میکند اما به خاطر بروز مشکلاتی پس از مدتی مادر خانواده مجبور به بازگشت به ایران میشود و پدر و دختر نوجوان داستان در کانادا باقی میمانند و در همین حین تلاش میکنند تا خودشان را با شرایط موجود وفق دهند و به درآمدزایی نیز بپردازند.
یادآوری میشود فریبا کلهر در دو سال گذشته از نویسندگانی به شمار میرفته که آثار تالیفی وی جز پرفروشترین آثار داستانی ایران بودهاند. رمان «شوهر عزیز من» این نویسنده کمی بیش از یکسال پس از انتشار تا کنون در پنج نوبت تجدید چاپ شده است و رمان «عاشقانه» وی نیز که در بهار امسال منتشر شد تا کنون دو نوبت تجدید چاپ شده است.
همچنین از آثار منتشر شده این نویسنده در مجموعه «برای همه» نیز دو رمان «پسران گل» و «سیسا سیاووش» توسط نشر آموت به چاپ دوم رسیده است.
نظر شما